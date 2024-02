Sentencian a 85 años de prisión a homicidas de dos niños de origen mazahua

’Si hablábamos de algún gobierno vinculado con el narcotráfico, el de Felipe Calderón’’, destacó ’Estamos recuperando el Estado de Bienestar..Yo creo que vamos a ser de las constituciones más vanguardistas’’,aseveró sobre las reformas constitucionales propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador *Ciudad de México.-Estar atentos a la información oficial y evitar caer en las fake news, fue el llamado que hizo Claudia Sheinbaum Pardo durante una conversación en vivo con sus seguidores de redes sociales, a quienes aseguró que las noticias falsas sobre la Cuarta Transformación solo buscan detener el gran cambio que está viviendo México.‘’Hay que estar con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, porque lo hemos platicado aquí en el podcast, lo que significan las noticias falsas, las fake news y como van construyendo este esquema porque van a seguir. Nosotros somos no a la corrupción, no a los privilegios, no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, pero sí a la igualdad, sí a los derechos, sí a la libertades, a la democracia, sí al bienestar del pueblo de México, pues del otro lado es pura crítica’’, comentó.Además recalcó que en el pasado ya ha quedado demostrado cuales son los proyectos que operan en contra del pueblo de México, esto tras las noticias falsas referentes a que la campaña de 2006 del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue financiada con recursos ilícitos, lo cual ya fue desmentido. ‘’Si hablábamos de algún gobierno vinculado con el narcotráfico, el de Felipe Calderón’’, puntualizó al destacar que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México del último gobierno del PAN, ahora se encuentra encarcelado en los Estados Unidos por estar vinculado al narcotráfico.Durante su charla en redes sociales, Sheinbaum Pardo también aseguró que la Cuarta Transformación únicamente busca seguir fortaleciendo los derechos del pueblo de México y destacó como muestra de ello las reformas constitucionales presentadas el pasado 5 de febrero por el Presidente López Obrador *’’Hay otros países en América Latina, particularmente Argentina que se están yendo al revés, que la educación debe ser privatizada, que la salud debe ser privatizada y nosotros al revés, nosotros estamos recuperando el Estado de Bienestar, el acceso a la salud, el acceso a la educación y a la vivienda’’, puntualizó.Por lo anterior, aseguró que las iniciativas presentadas por el Presidente harán de la Constitución mexicana una de las más vanguardistas en la historia, no solo porque busca generar un nuevo sistema de justicia que ayude a quienes verdaderamente lo necesitan o por dar acceso a programas sociales, sino que también porque le da voz a quienes por años fueron ignorados, como es el caso de los pueblos originarios del país. *’’Lo más importante es que si se van a legislar sobre los pueblos indígenas, pues que venga de los pueblos indígenas’’, agregó.Sheinbaum Pardo también destacó que con las reformas constitucionales no solo se trata de seguir luchando por los derechos y las libertades del pueblo de México, sino que además se busca defender a quienes no pueden hacerlo, como es el caso de los animales, los cuales no son considerados en muchas constituciones en el mundo. ’’Hay que proteger a los animales, además cuando hay violencia contra un animal de compañía, después esa violencia se traduce o ya es parte de una violencia contra la sociedad, entonces prohibir el maltrato animal y que esté en la Constitución, hace una constitución de vanguardia’’, aseveró.Finalmente, invitó a todos los mexicanos y las mexicanos a ser parte de la fiesta democrática que se vivirá el próximo 1° de marzo, a las 16:00 horas, en el Zócalo de la Ciudad de México, en el arranque de su campaña, para continuar dando voz a quienes por años fueron ignorados. ’’Es una fiesta democrática lo que está viviendo México, es el empoderamiento de todos aquellos que durante años les cerraron la voz, la participación, incluidas las mujeres’’, concluyó al invitar a todas las mexicanas a ser parte de la Transformación.

Redacción Noreste