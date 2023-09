Shakira y Fuerza Regida acumulan hasta hoy casi 5.5 millones de visualizaciones en YouTube con el tema ‘El Jefe’

México.- La cantante colombiana Shakira publicó un nuevo sencillo, “El Jefe“, una colaboración junto al grupo de música regional mexicana Fuerza Regida de letra explosiva y en la que dispara un dardo contra su exsuegro y padre del exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué.

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”, canta Shakira en un momento del tema publicado el miércoles y que en 16 horas ya acumula hoy casi 5,5 millones de visualizaciones en YouTube, con el consecuente efecto amplificador producido en las redes sociales.