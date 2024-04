Sin misa de agradecimiento se realizará edición 2024 de «La Magia de tus XV años»

Veracruz, Ver.- Sin misa de agradecimiento se realizará la edición 2 2024 del evento, «La Magia de tus XV años», mencionó el presidente de la Asociación «Jarochos LGBTQ+», Enrique Izacur Maldonado.

La edición 19 de este evento, que se realizará el próximo viernes 3 de mayo, no tendrá por primera ocasión la misa de agradecimiento, debido a que el párroco de la Catedral de Veracruz se negó a brindarles el servicio; es de mencionar que, la Asociación Civil regala a jovencitas escasos recursos su festejo de 15 años.

“Muy lamentable, no sé si por ser una asociación LGBTIQ+ pensaron que la misa era para nosotros, no se si no comprendieron el tema que nada más éramos unos gestores para que las niñas accedieran a la misa, la misa era para ellas. En una cierta parte ellas se quedaron tristes por el tema, pero hay que adaptarse a lo que hay y seguir”, dijo.