Sonará el Son Jarocho en el Museo de Historia Mexicana de Nuevo León

Londres.- Un óleo titulado ‘Le bassin aux nymphéas‘ (‘El estanque de nenúfares’) de Claude Monet, parte de una larga serie sobre el tema de los nenúfares que el impresionista pintó entre 1920 y 1929 fue hoy la obra más cara vendida en la subasta de otoño que la casa Christie’s dedica al arte del siglo 20.

La obra de Monet, que ha estado cerca de medio siglo en manos de una sola familia, según los datos de Christie’s, se vendió por 74 millones de dólares.

Es uno de los más de 200 óleos sobre el mismo tema de los nenúfares que obsesionó a Monet durante los últimos años de su vida -ahora distribuidos en numerosos museos y colecciones privadas-, en los que se manifiesta su maestría al jugar con la luz y sus reflejos en el agua estancada.

Foto: Upaninews

Cinco de las obras que salían a la venta superaron los 40 millones de dólares, y fueron las de Francis Bacon (Figure in mouvement, 52.16 millones), Richard Diebenkorn (Recollections of a visit to Leningrad, 46.41 millones), Rothko (Untitled, 46.14 millones) y Picasso (Femme endormie, 42.96 millones).

Por encima de los 20 millones se vendieron obras de Paul Cézanne, René Magritte, Joan Mitchell y Arshile Gorky.

En cualquier caso, ninguna de las obras se acercó a la que se vendió en Sotheby’s, un Picasso titulado ‘Femme à la montre‘, que alcanzó los 139.4 millones de dólares, la pieza más cara vendida este año en subasta y el tercer cuadro más valioso vendido nunca del malagueño.

Con información de EFE