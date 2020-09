Among Us para consolas será una realidad debido a su éxito

Among Us para consolas será una realidad para todos aquellos que lo esperaban pues su éxito ha sido tan grande que ya se confirmó la idea.

El juego que ha desatado un boom en los últimos días y a la vez el motivo de que Discord haya renacido como plataforma de mensajería ascenderá a consolas.

A pesar de que el título ha estado disponible desde el 2018, no se volvió popular hasta este año en los últimos meses que han corrido.

Actualmente cuenta con 86.6 millones de usuarios y los que se siguen sumando por lo que Innersloth; la desarrolladora ha considerado a Among Us para consolas.

Lo que empezó como un rumor se volvió realidad pues Innersloth ha planteado ya la idea de tener a Among Us en consolas de videojuegos.

El hecho fue confirmado durante un streaming de Forest Willard; cofundador y programador de la empresa.

Aunque hay que resaltar desde ya que no todo es miel sobre hojuelas pues el cuestionamiento está vigente. Debido a las dudas en torno a la comunicación y los servidores del juego.

Forest Willar dijo a través de su streaming que la idea es genial, sin embargo por los cuestionamientos no se sabe cuando podría ser verdad.

Además de esto, hay que mencionar que Innesrloth está también trabajando en la secuela, por lo que hacer Among Us para consolas representa tiempo todavía.

De la misma forma, aún no existe una fecha de lanzamiento para esta segunda parte del juego viral. Finalmente, esto es lo que dijo Willard acerca del juego:

“Estamos súper entusiasmados para comenzar Among Us 2. Tomará un tiempo, pero nos aseguraremos de que valga la pena. Realmente no lo sabemos en absoluto cuándo saldrá. Acabamos de empezar a planificar.

No hay arte, programación o sonido hecho en absoluto. Para que conste, Among Us tomó alrededor de seis meses para ingresar a la beta abierta y seis meses más para dejar la beta abierta.

Among Us 2 probablemente tardará al menos el mismo tiempo en entrar en la beta abierta, y probablemente pasará más tiempo allí.

A diferencia de Among Us 1, esperamos hacer Among Us 2 para PC primero y luego migrar al móvil. Esto nos permitirá concentrarnos en hacer un gran juego más rápido. Porque las actualizaciones pueden aparecer en minutos en la PC, donde el móvil puede tardar horas o incluso días”.