Among Us: Rumores apuntan a una versión para consolas

El éxito de Among Us! no ha pasado desapercibido para nadie. La obra de Innersloth, disponible desde el pasado año 2018, ha explotado con fuerza en pleno 2020. Sabiendo eso no sería raro que algunos se pregunten sobre la posibilidad de que el título vea la luz en consolas en el futuro.

Forest Willard, del equipo de desarrollo, ha admitido que lo están discutiendo de manera interna, aunque de momento tienen algunas dudas al respecto, sobre todo debido a los sistemas de comunicación y los famosos chats de discusión

“Es algo de lo que estamos empezando a hablar”, comienza Willard. “Pero tenemos que esperar a un sistema que cuente con comunicaciones rápidas”.

Los desarolladores aún no pueden asegurar si el equipo técnico es capaz de implementar el chat de voz tal y como ellos desean. Por tanto, todavía les queda investigar si pueden o no realizar el port para consola, especialmente ahora que están a punto de lanzarse las consolas de nueva generación…

Among Us! Funciona bajo el modelo free-to-play en dispositivos móviles, mientras que en PC se puede adquirir a través de Steam por un precio de 3,99 euros. La diferencia principal es que la versión gratuita dispone de anuncios en la aplicación, mientras que el juego en PC funciona sin publicidad.