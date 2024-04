TEPJF rechaza proyecto para que el INE abra una investigación sobre el libro de AMLO

México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó un proyecto para que el Instituto Nacional Electoral (INE) abra una investigación sobre el libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, titulado ‘¡Gracias!’, ante la posible comisión de ilícitos electorales.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso a los magistrados de la Sala Superior ordenar al organismo electoral que acepte la queja de la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez en torno a la obra que el mandatario lanzó en febrero de 2024.

El tema provocó una acalorada discusión debido al fuerte posicionamiento por parte del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien acusó que solo en los regímenes autoritarios se “suspende la circulación de libros”.

«¿Habrá que quemar todos los libros en los que no estemos de acuerdo en su contenido?, ¿Vamos a censurar bibliotecas o vamos a quemarlas como en la Alemania nazi? No, los libros no se censuran”, aseguró el magistrado.