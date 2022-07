Tormenta tropical ‘Frank’ se forma en el Pacífico

México.- En su conferencia de prensa mañanera del 26 de julio, el presidente López Obrador aclaró que no tendrá injerencia en la elección del candidato presidencial de Morena. Si hay algo en el que las «corcholatas» presidenciales coinciden es que haya piso parejo para 2024.

La declaración se puede interpretar como una llamada de atención para Marcelo Ebrard, quien el fin de semana puso en marcha una operación política para que su coordinadora de campaña, Lucía Mícher, exigiera un acuerdo como el que se dio entre el Canciller y AMLO en 2011.

«Ya no hay dedazo. El presidente ya no tiene un candidato o candidata predilecta. ¿Quién va a decidir? El pueblo, y ya no hay que temerle al pueblo y no estar pensando, eso es un consejo, que van a funcionar las estrategias de siempre, no se puede poner vino viejo en botellas viejas», recalcó López Obrador.