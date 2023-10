Vamos a poner de pie a Acapulco, ¡me canso ganso! ¡Ya, ya!: López Obrador

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que se va a levantar Acapulco, en Guerrero, tras la devastación provocada por el ciclón Otis.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, un López Obrador visiblemente molesto con las preguntas de los medios de comunicación hizo un recuento de las obras que ha realizado su Gobierno en poco tiempo, equiparándolas con la reconstrucción que se realizará del puerto guerrerense en las próximas semanas.

“¿Qué no hicimos el Aeropuerto Felipe Ángeles en dos años? Qué no vamos a hacer el Tren Maya en cinco años? ¿Qué no vamos a poder levantar Acapulco en muy poco tiempo? ¡Claro!”, dijo.

«Decir que vamos a poner de pie a Acapulco, ¡me canso ganso! ¡Ya, ya!“, puntualizó el presidente, quien siguió con la mañanera tras dar el informe sobre las afectaciones en Acapulco.

El mandatario mexicano dejó en claro que su Gobierno sabe hacer las cosas rápido, y detalló que los mil 500 servidores de la nación, que son personas “con mística” para ayudar al pueblo, están trabajando en el registro de los daños en Guerrero.