Mauricio Martínez gana dinámica #ChachitoDelPueblo a la senadora Citlali Hernández

Mauricio Martínez gana dinámica #CachitoDelPueblo que la senadora Citlalli Hernández propuso para los mexicanos que viven fuera del país.

El actor y cantante quien ha participado en diversos programas de televisión y obras de teatro en Brodway obtuvo el mayor número de retuits coronándose como el ganador de la dinámico. Sin embargo, la polémica ha surgido a causa de que artista mexicano, no solo es conocido por su gran talento como histrión, si no también por ser crítico de la Senadora y el movimiento al que pertenece y el tuit con el que ganó, no fue la excepción.

La dinamica #CachitoDelPueblo

Se trata de una dinámica propuesta por la senadora en su cuenta de twittern, ella forece regalar 15 cachitos de la rifa del avión presidencial para aquellos mexicanos que no viven en nuestro país.

Los pasos a seguir eran muy sencillos: Deberían expresar lo que más extrañan de México, decir que es lo que más les emociona de la 4T y por último tener más retweets que los demás.

🔴Si vives fuera del país, esta dinámica es para ti.🔴 ¿Qué es lo que más extrañas de México? Dilo en un tuit usando #CachitoDelPueblo junto a una foto en un lugar del país en el que te encuentras. Los 5 tweets con más RT en 48 horas, serán los ganadores. pic.twitter.com/jVQGHyWaIs — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) September 2, 2020

Fue el actor, cantante y bailarin mexicano Mauricio Martínez quien ganara la dinámica de la senadora y que ahora ha generado gran polémica en la red.

El actor ganó por el hecho de tener las de 6mil retweets, y ha usado su cuenta de twitter para exigir su premio. El problema es que al parecer, la senadora no se ha comunicado con el o ninguno de los ganadores para cumplir.

Hasta el momento, tampoco ha hecho ningún pronunciamiento al respecto en sus redes, a diferencia del histrión quien con un gran humor, ha exigido su premio en varias publicaciones.

Pasaron las 48 horas…

Los ganadores de la dinámica de la senadora @CitlaHM somos:

1 yo con 6,012 RT

2 @yosoylocke 2,100 RT

3 @aracelibs 471 RT

4 @el_erikol 96 RT

5 @milpedas 93 RT Esperemos cumpla con lo que prometió y nos mande 1 #CachitoDelPueblo para la rifa. ✈️🎫✈️ pic.twitter.com/fhAMGYpllH — Mauricio Martínez (@martinezmau) September 4, 2020

Algunos usuarios de la red, han especulado que la forma en que el actor venció en la dinámica no le ha parecido del todo a la senadora. Ya que hace una crítica severa de la situación actual del país. Sin embargo Mauricio Martínez sólamente reclama lo que es justo; su premio por el primer lugar.

Lo que más extraño de México es:

1. El crecimiento económico

2. El seguro popular

3. Las vacunas

4. El combate a la delincuencia.

5. Las inversiones que teníamos.

Todo esto antes de la llegada de @lopezobrador_. 😉 Gracias por mi #CachitoDelPueblo @CitlaHM …desde NYC. https://t.co/69rLQFyGg4 pic.twitter.com/zVNgUceo8c — Mauricio Martínez (@martinezmau) September 2, 2020

Los tiuts del actor con respecto al premio se han vuelto toda una bomba en la red social, pues apenas escribe los comentarios y retweets no dejan de darse.

El segundo lugar con más de 2 mil retuits y al cual también le corresponde un #CachitoDelPueblo le pertenece a la columnista e influencer Cinthia Castillo. La cual ha comentado en sus redes que podría no ser del agrado de la legisladora, debido a una publicación en el portal SDP Noticias. En la cual señala que el supuesto atentado que sufrió la Senadora, pudo tratarse de una simulación.

Yo también gané cachito y para colmo yo le publique lo de sus bombas de fantasía, no creo que me de nada verdad 🤔https://t.co/Vsl8ur42LE — Cinthia Castillo (@yosoylocke) September 4, 2020

Por lo pronto la polémica sigue y los comentarios y retuits continúan, mientras que la legisladora no emite un posicionamiento al respecto.

¿Qué pasara con este #CachitoDelPueblo?