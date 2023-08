‘Vulgar y ridícula’ califica AMLO campaña mediática contra la 4T

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que pese a la campaña mediática contra su Gobierno, el pueblo de México apoya a la Cuarta Transformación.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que en los medios de comunicación existe un gran numero de “noticias tendenciosas, falsas” en contra del Gobierno de la Cuarta transformación.

El mandatario mexicano presumió este miércoles en el Salón Tesorería presumió una encuesta de Mendoza Blanco y Asociados sobre la aprobación de su trabajo al frente del Ejecutivo federal.

“Les voy a poner una encuesta. Solo una pregunta, porque si pongo toda la encuesta, me van a sancionar. Solo les voy a poner una pregunta, porque amanecí con ganas de tirar aceite (risas)”, subrayó.

“‘Aprueba desaprueba el trabajo desarrollado hasta ahora por el presidente (López Obrador)’, pues eso es lo más alto -84 por ciento contra 12, según detalló la encuesta-, como debería estar abajo porque ya vamos de salida. Yo creo que está cuchareada”, indicó.

“Esto es para la gente, porque como es tanto el bombardeo en contra, algunos si se aturden, dudan. No, la gente está muy despierta, el pueblo es mucha pieza, es sabio y eso es lo que no quieren aceptar los de la oligarquía y sus voceros, sus intelectuales orgánicos. Porque como son muy clasistas y racistas, no quieren aceptar de que el pueblo es mucha pieza, les cuesta trabajo”, argumentó.