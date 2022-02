Ya no hay sindicato de Estado: AMLO; tras el triunfo de Ricardo Aldana como secretario del STPRM

México.- Luego de que se anunciará el triunfo de Luis Ricardo Aldana Prieto, como secretario del Sindicato petrolero y quien figura como tesorero desde hace más de 20 años en el gremio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se garantizó el voto libre y secreto.

Acerca de los antecedentes de Aldana Prieto, quien es señalado por trabajadores del gremio petrolero, como «corrupto», además se le asocia directamente con Carlos Romero Deschamps, incluso en los episodios más penosos, como el Pemexgate, el mandatario dijo que las controversias por el resultado, se deberán solucionar ante las instancias competentes.

Reiteró que por «primera vez» en la historia, se llevo a cabo una elección donde participaron la mayoría de los trabajadores sindicalizados, además de que se les dio apertura para que los candidatos pudieran «expresarse» (en la mañanera) y que los «conocieran», de esta manera «garantizar el mecanismo de votación», por lo que aseveró que «ya no hay sindicato de Estado».

«Antes tenían que mostrar la ficha, la credencial para votar, ahora no funciona así el sistema,

las impugnaciones que se van a presentar pues se tienen que desahogar en el órgano correspondiente y en apego a la legalidad, sin beneficios, ni protección para nadie,

no hay ningún candidato predilecto, ya no hay sindicato de Estado», agregó el presidente.