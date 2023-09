Abandonan restos humanos en pozo 50 de Álamo

Álamo, Ver.- Criminales abandonaron restos humanos en calles del municipio de Álamo Temapache, autoridades ministeriales tomaron conocimiento y realizaron las diligencias correspondientes.

Los restos fueron esparcidos sobre el pavimento recién colado de la calle Antonio Castillo Palafox casi esquina con la calle Pemex, la cual conduce a la carretera federal, esto a la altura de la colonia La Union.

“ Se te mando a decir por las buenas y te valió verga, este mensaje es para todas aquellas personas que estén Jodiendo con el puro de Pedro Mezano, así can a quedar todas las que apoyan a ese pendejo y los que no se quieran alinear, ya saben donde van a terminar, naranjeros dejen de pagarle cuota a los pendejos que se dicen ser jaliscos y a puro chapulín pendejo así como este que les dejamos aquí, la limpia no para hasta cabra con todas estas lacras FEGS”.

Y otra con el mensaje

“Ángeles San Roman vieja del fierros, ya saben a la verga que les andamos cerca, todo el pueblo saben que son bien culos y a la primera se van corriendo dejando abandonada a la gente que ponen a trabajar con ustedes basadas con engaños así como quedó el Raúl, y así como quedó este pendejo quedaran todos

YA SABEN LA PLAZA TIENE DUEÑO

Y este va hacer el final de todo aquel que ande mal, están todos ubicados ATT. FEGS”.

Al lugar arribaron elementos de emergencia, así como de seguridad para brindar el apoyo necesario y acordonar, en espera de servicios periciales para levantamiento del cuerpo y así mismo sea llevado a el SEMEFO.