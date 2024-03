Abarrotadas las playas papantecas

Papantla, Ver.- El Grupo de Judíos de Papantla, realizaron la representación de la Vida, Pasión y Muerte de Jesús, durante los últimos días recorrieron las calles principales hasta culminar con la crucifixión en este día de Viernes Santo.

Desde temprana hora dicho grupo, realizó la representación de las últimas horas de Jesucristo, la cual se escenificó sobre la privada Francisco I.Madero para después recorrer las calles hasta llegar al Cerro del Jazmín donde Jesús fue crucificado.

Durante este año, cientos de personas acompañaron a los integrantes del grupo de Judíos y ser testigos de esta tradición católica, acompañando a Jesús que caminó cargando la cruz, con el rostro bañado en sangre y dolor, al igual que los ladrones que también fueron crucificados.

Fueron escenas conmovedoras que se vivieron recordando los pasajes bíblicos de Jesús en sus últimas horas, como: ¡Padre perdónalos señor no saben lo que hacen!, ¡mujer he ahí a tu hijo!, ¡he ahí a tu madre!, “Dios mío ¿porque me has abandonado?“,

¡todo esta consumado!, ¡Padre, en tus manos entrego mi espíritu!.

Por Delhy Galicia