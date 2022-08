Buscan fortalecer la conciencia entre los jóvenes tihuatecos sobre las enfermedades de transmisión sexual

Redacción

Poza Rica, Ver. – La Síndica Única del Ayuntamiento, Lizeth Amayrani Guerra Méndez fue reconocida por el Círculo Nacional de Periodistas, por su trayectoria en el servicio público ante el trabajo realizado como Diputada Federal.

La funcionaria pública recibió el reconocimiento en la Ciudad de México, «por su destacada trayectoria profesional como Diputada Federal y su gran labor altruista en el Estado de Veracruz», signa el documento que le fue entregado por la citada agrupación de periodistas.

Al respecto la ex diputada y ahora Síndica Única de este Ayuntamiento, agradeció el distintivo y subrayó que su único objetivo es el de trabajar por el pueblo de Poza Rica, y atender las necesidades de quienes confiaron en ella para servir a la gente.

«Servir a nuestros semejantes es una recompensa por si misma, sin embargo, me alegra y me emociona recibir esta presea porque detrás de cada logro hay muchísimo trabajo de un gran equipo. Siempre lo he dicho y lo reitero, sin importar la trinchera donde me encuentre en mí tienen una aliada. Siempre que se trate de hacer el bien a los demás cuenten conmigo», dijo.

Externó su reconocimiento y agradecimiento al comité evaluador COEPRIN por esta distinción, «¡y a seguir trabajando! Juntos construimos un país, un estado, un Poza Rica con mejores oportunidades para todas y todos», finalizó la servidora pública quien reafirmó si compromiso con los ciudadanos.