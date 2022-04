Carlos Jesús R. – ONU tiene otros datos: México País de la impunidad

POR SI ACASO…

*Gobierno y delincuencia autores de las desapariciones

*Días de venerar al Mesías; nos leemos el próximo lunes

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador podrá decir lo que quiera, incluso que gracias a los programas sociales bajó la criminalidad comparada con otros sexenios (acaso porque no lee, ya que cifras de masacres, feminicidios, ejecutados, desaparecidos, asaltados y secuestrados son mayores en lo que va de su Gobierno comparado con el mismo periodo de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), pero lo cierto es que el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene otros datos que no son del todo agradables a la inoperante administración amlista, y sin pelos en la lengua, denuncia que servidores públicos (si, servidores públicos) y crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México, al tiempo que acusa que “el alarmante aumento” en este delito es facilitado por “la impunidad casi absoluta” que hay en el País que encubre este flagelo (aun cuando el mandatario jura y perjura que corrupción e impunidad ya fueron desterrados, acaso en su mente porque en la realidad es otra cosa). Y por si quedaran dudas, la ONU establece que hasta Noviembre del año pasado solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6 por ciento, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional. Por ello insiste: “la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”.

Y ESO es parte del informe sobre su visita al país en 2021 del Comité contra las Desapariciones Forzadas, en el que advierte que delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos e incluso del Estado mexicano (y vaya que tiene razón, ya que si alguien tiene impunidad de Estado y son consentidos, al grado que algunos líderes han sido liberados por instrucciones superiores es, precisamente, la delincuencia organizada, acaso porque el Presidente al signar ese pacto de no agresión puede moverse libremente en el País sin que los grupos delincuenciales se metan con su persona).

PERO PARA la ONU no pasa desapercibido el problema, y en ese sentido denuncia que “los Estados son parte responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”, y ahí está el caso del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa a quien ya le ejecutaron una orden de aprehensión al interior del reclusorio Norte, precisamente, por desaparición forzada, un delito que podría mantenerlo por tiempo indefinido en prisión de corroborarse la comisión del delito. Pero el informe de la ONU detalla las tendencias recientes, las causas fundamentales y los desafíos actuales de las desapariciones forzadas donde reportó que hasta el 26 de Noviembre pasado había 95 mil 121 personas registradas como desaparecidas. De esas, se agregaron 112 desapariciones durante la visita del Comité. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo 8 mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años. Por ello concluye que las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus”, constató el Comité.

Y UN DATO más. El comité mostró preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones, asi como de los periodistas asesinados o desaparecidos en este Gobierno. En ese contexto, muestra preocupación por las desapariciones de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado. Paralelo a lo anterior, expresa su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país. Según datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.

PERO AMLO insiste en que atendiendo a los jóvenes, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, creando empleos, haciendo realidad el derecho a la educación, combatiendo la pobreza, fortaleciendo valores culturales, morales y espirituales, y también, desde luego, actuando con profesionalismo, perseverancia, coordinación y respeto a los derechos humanos para garantizar la seguridad pública. Y algo muy importante, no permitiendo la corrupción ni la impunidad, en el tiempo que lleve en el gobierno se redujo el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95 por ciento; los homicidios, en 3.5 por ciento; el robo de vehículos, en 40 por ciento; el secuestro, en 41 por ciento; el robo a casa habitación, en 29 por ciento; el robo a negocio, en 23 por ciento; el robo a transeúnte, en 22 por ciento; el robo a transportistas, en 31 por ciento; robo a transporte público colectivo, en 33 por ciento. En suma, de 12 delitos considerados de mayor impacto, solo tres han presentado aumentos: el feminicidio, que creció en 15 por ciento y repito que posiblemente antes no se clasificaba como ahora; la extorsión, que aumentó en 40 por ciento, y el robo en trasporte público individual, en 22 por ciento. Vaya que el Presidente soslaya la realidad y busca pretextos para justificar su ineficacia.

*****

SON DIAS Santos, fechas de reflexión, de guardar respeto a un acontecimiento ocurrido hace más de 2 mil años, según nuestro calendario, cuando un hombre dio su vida por la expiación de nuestros pecados. Cierto o falso, formamos parte de la cultura católica y deseamos creer que Jesús es el hijo de Dios y el único Mesías que vino a la tierra, y por ello, porque además de la educación que recibimos en casa somos egresados de escuelas religiosas hasta la carrera, guardaremos estos días y nos leeremos hasta la próxima semana, tal vez lunes o martes. Pásenla bien, sin excesos y guardando un minuto en recuerdo de nuestra tradición cristiana. Buena semana a todos. OPINA carjesus30@hotmail.com

