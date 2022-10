Celebra Rosalinda Galindo mano dura de Cuitláhuac contra policías corruptos

Xalapa, Ver., 13 de octubre de 2022.- El presidente de la comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, el diputado local Roberto Francisco San Román Solana, respaldó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez en su dura respuesta frente a los señalamientos de corrupción de elementos policiacos veracruzanos.

Desde el Poder Legislativo vimos con mucha preocupación el extravío de algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, incluidos algunos funcionarios, pero -al mismo tiempo- nos tranquiliza atestiguar la respuesta inmediata, acertada, firme y apegada a Derecho del Gobernador, dijo.

Creo que es la primera vez que podemos decir que tenemos en Veracruz a un Gobernador que no está coludido con estas malas acciones y que nos demuestra con hechos su decisión de combatirlas a fondo, añadió el legislador de Tantoyuca.

Como titular de la Comisión legislativa de Seguridad Pública, me ha tocado en los últimos meses seguir de cerca el esfuerzo de la institución policial veracruzana para avanzar en la construcción de un Estado seguro y en paz, subrayó.

A cuatro años de Gobierno de Cuitláhuac García, hoy somos uno de los 10 Estados más seguros del país, agregó. Por ello y por la respuesta que estamos viendo del Gobernador, creo que estos casos de malos policías no deben entenderse como una constante sino como una excepción que el Ejecutivo de Veracruz está comprometido a extirpar de raíz de la vida pública del Estado, apuntó.

Sin duda, Cuitláhuac García merece el apoyo de todas y todos en Veracruz en esta causa, concluyó.