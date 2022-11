Colegio Williams permanecerá cerrado hasta el 16 de noviembre por investigación

Ciudad de México.- Dos hermanas murieron en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México tras caer por una coladera sin tapa.

Las jóvenes se dirigían al concierto de Zoé en el Palacio de los Deportes.

Primeros informes señalan que al caminar sobre Viaducto Río de la Piedad una de ellas cayó por la coladera y en su intento por auxiliarla cayó su hermana.

Se trata de un registro de aguas negras y de acuerdo con servicios de emergencia ambas murieron víctimas de ahogamiento.

Al lugar llegó la madre de las hermanas, quien lamentó haberles comprado los boletos para el concierto de Zoé.

La mujer clamó a las autoridades que la dejaran ingresar a la zona acordonada para ver a sus hijas.

«Que alguien me informe para ver qué les pasó. No me dejan pasar. Por favor, son mis hijas.

«De haber sabido no les hubiera comprado sus boletos; déjenme verlas por favor”, expresó.