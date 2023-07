Concluye Festival acuático Aqua DIF, en Tihuatlán

Poza Rica, Ver. – Los más fuertes aspirantes para ser coordinador (a) de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, o lo que es igual, el Plan A: Claudia Sheinbaum y el Plan B: Adán Augusto López Hernández visitarán Poza Rica en los próximos días para reunirse con simpatizantes.

Este miércoles, el primero en arribar a tierra petrolera es el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien realiza esfuerzos para aumentar su popularidad y es víctima de golpes bajos por parte de sus oponentes, pues todo mundo sabe de su cercanía y añeja amistad con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El jueves 6, arriba a este municipio la ex jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, posiblemente la ‘corcholata’ favorita del jefe del Ejecutivo federal, quien asegura que México ya está preparado para ser gobernado por una mujer.

No obstante, analistas políticos y directores de casas encuestadoras sugieren no perder de vista los recorridos y el trabajo de campo que realiza el ex canciller, Marcelo Ebrard, quien desde que inició la competencia por la coordinación de los comités de defensa, atrajo los reflectores y gana espacios en todos los medios de comunicación.

Representantes de diversos sectores de Poza Rica ya alistan las reuniones con Adán Augusto y con Claudia para este miércoles y jueves, respectivamente, pero afirman que por encima de todo mantendrán la unidad de Morena y al final apoyarán al que gane la encuesta.

