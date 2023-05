Deudores alimentarios ya no podrán ser candidatos en Veracruz

Veracruz, Ver.– Toda persona que se encuentre en el Registro de Deudores Alimentarios ya no podrá ser candidato a un cargo público en el estado de Veracruz, confirmó el diputado local, Juan Javier Gómez Cazarín.

Cabe destacar que fue la diputada, Anilú Ingram Vallines quién estuvo pugnando desde hace varios meses porque la Ley 3 de 3 fuera aprobada en Veracruz, tal como ya se había hecho en el Senado de la República y el Congreso Federal.

El legislador recordó que el pasado jueves se aprobó en el Congreso de Veracruz, que los jóvenes una vez cumplida su mayoría de edad, ya puedan participar como aspirantes a un cargo público; de igual manera, dijo que también se aprobó que, a toda personas que le sea comprobada una deuda alimentaria (pensión), le será negada la candidatura por cualquier partido político.

«Los hombres que tengan algún cargo por no pagar pensión, por decirlo así, a sus esposas, a sus hijos, pues no tienen derecho a participar en las elecciones de 2024. A todo se le dio trámite, seguimos caminando en el Congreso, apenas iniciamos el nuevo periodo, y se está legislando a favor de los veracruzanos y las veracruzanas», destacó.

El otro tema, sobre las denuncias que se han hecho públicas en contra de diversos funcionarios de Morena del Estado de Veracruz, quienes acudieron al Estado de México hacer campaña a favor de la candidata a la gubernatura, Delfina Gómez, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, dijo que toda persona tiene derecho a manifestar sus preferencias, y en el caso de los funcionarios señalados, espera lo hayan hecho en un día inhábil.

«En la cuestión personal, yo he ido a hacer campaña en otros lados, siempre y cuando sean los días inhábiles sábado o domingo, y siempre y cuando no se utilicen recursos de una institución pública, en este caso de Gobierno o de la Secretaría de Bienestar o algo así, pues se puede hacer, cuando el recurso lo hace lo propone uno, sale de la bolsa de uno, porque no está bien utilizar los recursos del gobierno para hacer campaña, yo ahí no estoy de acuerdo. Lo que te puedo decir, es que aunque sean empleados de gobierno tienen derecho a manifestarse, siempre y cuando, repito, sean sábados o domingos», culminó.