Dictan nueva vinculación a proceso a Yesenia N, acusada de masacre en Boca del Rio en 2022

Boca del Rio, Ver.- En lo que va del año se han registrado 23 crímenes de odio en contra de integrantes de la diversidad sexual y en muchos casos no existen sentencias en contra de los responsables.

Antonio Corzo, Director Estatal de la Diversidad Sexual de la agrupación Pro Libertad y Derechos Humanos, señaló que muchas agresiones no se denuncian por temor a represalias o porque en la Fiscalía no los atienden de manera adecuada.

«Estamos trabajando para ser escuchadas y en las Fiscalías poner esas demandas que son las que comúnmente no se llevan a cabo, estamos tratando de hacer una empatía. No tenemos una cifra concreta, son muchas agresiones y se quedan estancadas porque no seguimos un proceso adecuado».