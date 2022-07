Disfruta, de manera virtual y presencial, del 4º Encuentro de Ilustradores en la FNLIyJ

Xalapa, Ver.– El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), en coordinación con el Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), invita a disfrutar de las charlas virtuales del 4º Encuentro de Ilustradores, con la participación de Israel Barrón, Bernardo Fernández Bef, Atenea Castillo Baizabal, Richard Zela, Rocío Montoya Uribe, Carlos Vélez, Joel Rendón, Augusto Mora, Brenda Castillo y Alex Herrerías. Del 22 al 31 de julio a las 11:00 horas.

El 22 de julio, el ilustrador e historietista Bernardo García “Bef” dará la primera charla titulada Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es considerado uno de los autores de narrativa gráfica más reconocidos en América Latina; su novela Tiempo de alacranes obtuvo el premio Una vuelta de tuerca y la distinción Memorial Silverio Cañadas en la Semana Negra de Gijón.

El 23 de julio, el artista plástico Israel Barrón compartirá Creación de atmósferas y personajes en la ilustración de libros para niñas, niños y jóvenes. Dentro de su currículum destacan las exposiciones colectiva e individual en México y en el extranjero, y ganador de la Placa de Oro en la Bienal de Bratislava en 2017, así como del Premio CANIEM (Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana) al Arte Editorial en 2012 y 2015.

El 24 de julio, la xalapeña Atenea Castillo Baizabal participará con Viajes desde la pintura hasta el cómic y la ilustración. Posteriormente el 25 de julio a las 18:00 horas, en modalidad presencial, presentará su libro Mis pies tienen raíz. Mujeres del mundo de habla hispana, publicación de la Editorial Océano, en esta edición de la FNLIyJ. Por la mañana, el narrador Richard Zela compartirá con el público Cómo hacer cómics y no morir (tanto) en el intento. Es parte de la lista de honor de IBBY en la categoría de mejor propuesta de ilustración en el año 2015.

El 26 de julio, Rocío Montoya Uribe presentará Otros mundos. El dibujo y la ilustración de nuevas realidades. Estudió la maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos y la licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Ha sido tres veces becaria del Programa Jóvenes Creadores del SACyPC, en la especialidad de Gráfica y Dibujo.

El 27 de julio, Carlos Vélez participará con el tema El color en la narrativa gráfica. Se formó en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, y se ha especializado con grandes maestros de la ilustración, como Javier Sáez, Kveta Pacovska y Santiago Caruso. Su trabajo se distingue por estar vinculado con el arte editorial y la sensibilidad del color en los libros.

El 28 de julio, Joel Rendón realizará la charla Retos de la gráfica en la tradición bibliófila, con un claro interés por el legado artístico mesoamericano. Este artista, escultor y grabador, ilustró el libro Erótica náhuatl de Miguel León Portilla, y su obra ha sido expuesta en galerías de México, Argentina, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Puerto Rico e India.

El 29 de julio, Augusto Mora se presentara con la charla Novela gráfica, entre la ficción y la realidad. Mora ganó el Premio Nacional de Novela Gráfica convocado por Editorial Jus en 2010. Es autor de Cosas del infierno, Muerte querida y Tiempos muertos, entre otras obras.

El 30 de julio, Brenda Castillo impartirá Procesos creativos desde la ilustración científica. Estudió en la Facultad de Artes Plásticas de la UV y en el Instituto Superior de Artes en Cuba y trabajó en el taller experimental de Gráfica en la Habana Vieja. Utiliza diversas técnicas como xilografía y litografía.

Finalmente, el 31 de julio, Alex Herrerías concluirá el Encuentro con la charla Trazando ideas, coloreando realidades: retos y procesos de ilustrar para la literatura infantil y juvenil en el mundo. Es ilustrador y académico de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Ha sido merecedor de la medalla Behance, en ilustración y del premio al Diseño en la categoría de ilustración. Fue seleccionado en el Spectrum: The Best In Contemporary Fantastic Art y ha figurado en tres ediciones del Sharjah Children’s Reading Festival, en los Emiratos Árabes Unidos.

Las participaciones se transmitirán en las redes sociales de la 32ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Xalapa 2022, @IVECFerias. Consulta el programa completo de esta edición en www.ivec.gob.mx.

Por Redacción Noreste