Falleció la actriz Renata Flores a los 74 años de edad

Estados Unidos.- El Super Bowl LVIII está muy cerca y los fans de uno de los eventos deportivos más esperados de Estados Unidos finalmente ocurrirá el próximo domingo 11 de febrero, cuando los 49ers de San Francisco y los Kansas City Chiefs se enfrenten en uno de los partidos más esperados.

Lamentablemente, no todo ha ido viento en popa, pues el pasado 25 de enero Tiësto anunció que formaría parte del Super Bowl LVIII, el cual se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, sin embargo, este jueves se dio a conocer la cancelación de su show.

Foto: Mundo Deportivo

¿Por qué ya no se presentará Tiësto en el Super Bowl LVIII?

A través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, el DJ y productor discográfico neerlandés do un mensaje este jueves por la tarde en el que anunció que ya no participará en el Super Bowl LVIII, aunque Tiësto no dio más detalles, adelantó que tomó esta decisión por una cuestión familiar.

Mi equipo y yo hemos estado preparando algo realmente especial durante meses, pero una emergencia familiar personal me obliga a regresar a casa el domingo por la mañana».

Foto: Yahoo Vida y Estilo

Asimismo, dio a conocer lo difícil que fue tomar esta decisión, pero subrayó que «la familia siempre es primero», de igual forma, agradeció a la NFL por la oportunidad y dejó abierta la posibilidad de trabajar juntos en el futuro.

Con información de Excélsior