Ferias de Empleo llegan a la zona norte con vacantes para jóvenes

Xalapa, Ver.- Familiares de Miriam Iranís Vásquez Herrera, policía de la Fuerza Civil desaparecida el pasado 30 de agosto en Cardel, municipio de La Antigua

pidieron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para dar con su paradero.

Su mamá narró que fue a la 1 de la mañana cuando uno de sus compañeros quien le preguntó si sabía algo, pues no la habían visto.

La joven desaparecida tiene 20 años de edad y se unió a la Fuerza Civil hace año y medio.

Provenientes de Villa Aldama, los familiares de Miriam clamaron ayuda, pues aseguran que la investigación es lenta:

«Le pido al gobernador que nos ayude a encontrar a nuestra hija. No es posible que su elementos no hagan caso, no den acceso a las cámaras, que todavía no se las facilitan a quienes están investigando» manifestaron este jueves frente a la plaza Lerdo.