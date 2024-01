Fernando Kuri reestructura al PVEM de Veracruz

Veracruz, Ver.- Al menos un 10 por ciento de los egresados del CBTIS 124 en el municipio de Veracruz, han migrado a países como Canadá y Alemania por mejores ofertas laborales, mencionó el director, Alberto Ramírez Carrera.

El CBTIS 124 se encuentra ubicado en el Ejido Vergara Tarimoya, una de las zonas de mayor pobreza en la ciudad, y el plantel educativo oferta dos Carreras Técnicas avaladas por la Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER), como son, Enfermería General y Gericultura.

«Últimamente eso es lo que estamos viendo, tenemos en el departamento de vinculación lo que es el seguimiento de egresados, y nos hemos estado dando cuenta que muchos están inmigrando por las ofertas que les están dando, finalmente ellos están viendo la parte económica, es mucho mejor pagado en el extranjero que en lo que es aquí en nuestro país. Pues por lo general es Canadá, a lo que me comentaban también estaban solicitando lo que es Alemania, estaban solicitando 150 enfermeros, entonces ahí nada más un poquito lo que es, es el idioma (…) sí, con carrera técnica nos los aceptan, de hecho el CBTIS 124 tiene mucha demanda por qué maestro salud me sale muy bien preparados», expresó el director.

Hay que recordar que durante los últimos meses hubo manifestaciones contra el CBTIS 124 debido a que varios alumnos egresados no podían titularse por la falta de certificación; ante esta situación, este miércoles en rueda de prensa, el director Alberto Ramírez, informó que hace unas semanas la Secretaría de Salud de Veracruz les ha renovado la certificación por 5 años más.

«La situación fue que cuando la parte de la pandemia se nos terminó la certificación, llegaron, pero como no había alumnos en el plantel, no había docentes, pues ahí en automático no pudimos renovar lo que fue la certificación. Entonces, tomamos ese tiempo para hacer modificaciones a nuestra instalación, a nuestro hospital que tenemos ahí donde nuestros alumnos pueden realizar sus prácticas, como si fuera algo ya real en lo que pasa en un hospital normal», manifestó.