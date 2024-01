Gilberto Haaz Diez – Irrumpe ChikiYunes

Para buscar su derrotero político y seguir bregando en la política, que es su vida desde hace años, el famoso ChikiYunes (Miguel Ángel) ha sido bendecido por la alianza y por el PAN, su partido, para inscribirse como candidato al Senado y llegar a fortalecer la votación tanto de Xóchitl como de Pepe Yunes, que no son primos ni nada, aunque se digan parientes y se quieran un poquito. Si la votación de ambos, cuando la elección pasada a la gubernatura, la logran juntar como racimo de coyol, diría Cástulo Delfín, un exalcalde de mi pueblo, es muy seguro que el triunfo de Pepe Yunes Zorrilla se dé. Aunque todas las elecciones son distintas, en la pasada ambos dos (diría Fox) lograron, Miguel Ángel: 1 millón 453 mil 938 votos y Pepe Yunes, 528 mil 663, entre los dos suman casi dos millones de votos, pero el fenómeno Andrés Manuel López Obrador era un tsunami en elecciones. Hoy no está en la boleta, y luego hay una campaña en medios de Veracruz vs Zacatecas, que es por ahí donde las redes están sacando el fervor veracruzano y jarocho, para que la gente escoja a un paisano y no una extranjera. A sus 47 años, el exdiputado local y casi dos veces alcalde, una de Boca del Río y otra de Veracruz, donde no lo dejaron llegar los rivales, aspira al Senado de la República y desde allí a esperar los tiempos para venir a la segunda ronda, que Agustín Lara decía que las rondas no son buenas, pero estas de la política si lo son, cuántos no han esperado tiempo para lograrlo y llega. Si no pregúntenle a la historia de Abraham Lincoln, el presidente más grande de Estados Unidos que esperó varias rondas para llegar a liderar a su pueblo en aquella Guerra de Secesión, Dios lo puso ahí por algo.

LOS FOSFOS DE VERACRUZ

Los dantistas naranjas ya tienen candidato a la presidencia del país. Llegó ese candidato, que en su casa lo conocen y se llama Jorge Álvarez Maynéz, era diputado federal. Este Álvarez llegó tumbando caña y criticando a Xóchitl, a Claudia nada, después de haber sido destapado por el nuevo hombre fuerte, es decir, el nuevo chamaco fuerte de ese partido, Samuel García, no solo lo destapó, aunque Dante hizo pucheros y se enojó nomás tantito, le dio la bendición y si el presidente AMLO le dio a Claudia su bastón de mando, este Samuel le dio al precandidato sus tenis fosfo fosfo y su playera naranja: “Compadre. Vamos a demostrarles que se metieron con la generación equivocada”, le dice el mandatario neoleonés al precandidato. Si Dante buscaba sucesor para el partido, cuando vaya a jubilarse, ya lo tiene en el gobernador de Nuevo León, porque al gobernador de Jalisco, en ese desconfía, ya ven ustedes cómo es Dante.

Donde aún no deshojan la margarita es en Veracruz. Aunque el abogado que pasó penurias y cárcel por orden de Cuitláhuac, José Manuel del Río Virgen, está más que apuntado. Apenas vino a Córdoba y en Los Portales no dijo ni sí ni no, pero aquí estoy, como diría un guerrero cuando su jefe lo llama a combatir y desentierra el hacha.

OTRO BESO MAS

Los besos irrumpen una vez más con escándalos. Ya no es posible besarse en público, vamos, hasta un beso de amor no se lo das a cualquiera. El beso escándaloso fue el de Jenny Hermoso, que el pelón de la federación española le dio cuando celebraban el título de campeonas. Y se armó la tremolina, como cuando llegas a Madrid. El Pelón se fue al basurero de la historia, por gandalla besucón. Pero ahora ocurrió en los Emmys americanos. Diario El País:

“Gala de los Premios Emmy, año 2024. Ocurrió anoche. Los actores Matty Matheson y Ebon Moss-Bachrach recogieron el premio a la Mejor Serie de Comedia para The Bear junto al resto del elenco y para celebrarlo, se dieron un beso. El público aplaudió. “Fue bonito”, dijeron luego ambos en la sala de prensa charlando con los medios, según recoge The Hollywood Reporter. Aparentemente, no para todos. Algunos comentarios, como los que se pueden leer en el perfil de Instagram de la publicación especializada en moda The Cut, que celebró el beso publicando una imagen del momento, parecen llegados de otra época. “Hollywood es asqueroso, ¿cómo es que a todo el mundo le parece esto bien?”, se pregunta alguien. Añade, a continuación, esa frase que en Los Simpson ya era un chiste hace 30 años: “¿Nadie piensa en los niños?”.

