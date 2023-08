Gilberto Haaz Diez – La cumbre de Maltrata o esos terribles crímenes

Ayer volvimos a ser noticia principal en los noticieros televisivos. Sucede que, desde el mediodía, las redes sociales acusaban de un crimen y un asalto, de los que a diario hay en la Cumbre de Maltrata. Uno tiene mucha familia que viaja a Puebla, y cada que se van uno le pide a Dios que lleguen con bien. Esta zona tiene años que se ha significado por los asaltos y la impunidad, hace muchos años, pero antes solo te despojaban del auto y algunas pertenencias y se iban. Hoy no, estos criminales ahora, si no te detienes, tiran a matar como si estuvieran en Irak. Y la Guardia Nacional y el gobierno de Cuitláhuac García voltean para el otro lado, el gobernador, fiel a su costumbre lo niega, asegura que son fotomontajes. Debía darse una vuelta el solo manejando, sin la camioneta blindada y sin los escoltas que carga, y verá lo que es amar a Dios en tierra ajena. Hace muchos años ocurren estos atracos. Pero el de ayer fue terrible, un joven que practica el parapente, y que su auto tenía una cámara fija donde filmó todo el asalto, le dispararon algunas veces cuando no se detuvo. Por poco lo matan. Llegó herido al hospital Covadonga de Orizaba y allí lo entrevistó La Tía Justa en su canal de Facebook y envió la señal a todos lados, yo la vi en los dos noticieros nocturnos que veo, el de Azucena en Milenio y Ciro Gómez Leyva. Ciro le dio duro al gobernador, igual Azucena. Y a nosotros, los que aquí vivimos en ese peligro, solo vemos la nota y ahí la dejamos. El otro fue un crimen, un grupo Fuerza Regida, uno de sus escoltas fue atacado a tiros y uno de ellos murió en el hospital de Rio Blanco. ¿Y el gobierno de Cuitláhuac? Amotac por eso quiere hacer un plantón nacional. Y nosotros, aquí descobijados. ¿Dónde están las otrora combatientes cámaras empresariales, la Canaco, Coparmex, Aievac, Canacintra, CCE? ¿Dónde están los candidatos todos? Sergio Gutiérrez Luna, Rocío Nahle, Erick Patrocinio Cisneros (ese tiene doble responsabilidad, porque es secretario de Gobierno), Manuel Huerta Ladrón de Guevara, los del PRI y PAN y Oposición: Pepe Yunes, Héctor Yunes, Julen Rementería, Los Yunes Márquez, José Manuel del Rio Virgen y los demás. ¿Y qué pasa con los legisladores federales y estatales? ¿Y los alcaldes de la región? Es cierto que este gobierno de Veracruz no le hace caso a nadie. Solo a la Sheinbaumn, entonces hay que hacer un frente para que paren todos esos atracos, que avergüenzan a Veracruz. Bien lo dice un político: ‘Las Cumbres de Maltrata en Veracruz son territorio de la delincuencia. Debemos detener esta tragedia’.

ROMPIMIENTO EN SERIO O DOS FRENTES ABIERTOS

Uno pensaba que le están haciendo al cuento, como le hacen la mayoría de políticos, que por aquí se la refrescan o se mojan la oreja y al rato se funden en un abrazo y olvidan los agravios. Pero he allí que no. Enrique Alfaro rompió de a de veras con Dante Delgado Rannauro. Le dijo el huevo y quien lo puso. Habló de que andaba enloquecido y lo llamó ‘burócrata de partido’ y ‘anda declarando cosas de manera muy desesperadas’. Cito: “Lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada, ojalá recapacite, ojalá reconsidere, por el bien de él sobre todo. Es un hombre que, por su trayectoria, por su historia, no merece acabar haciendo esos papeles”. Moles. El otro frente abierto es el de Betty Paredes y Alito Moreno, cuando el presidente del partido vio que Xóchitl era inalcanzable en las encuestas, rindió la plaza. La mujer se defiende. Uno nunca entiende bien cómo fue que llegó a hacer más votos que Enrique de la Madrid, cuando Quique había recorrido todo el país (A Orizaba vino dos veces y a Córdoba, por igual) y la mujer no piso nunca territorio mexica, o al menos uno que otro estado. Cuando vino la votación secreta de ellos, le dieron tarjeta roja a De la Madrid, solo por proteger el prestigio de Beatriz Paredes, pero la mujer está sin votos contra Xóchitl y, además, sufre una incapacidad para moverse por todo el país, como se va a necesitar en esta contienda, que será la madre de todas las batallas.

Esta es opinión personal del columnista

