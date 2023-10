Gilberto Haaz Diez – La surada y la chela

· La separación del gobierno del partido, que era lo que tanto criticamos

· No se puede estar al mismo tiempo en dos cargos

· Hay quien quiere controlar todo y no eso no se puede

Por Miguel Ángel Cristiani G.

Con la novedad, de que no serán seis sino ocho los aspirantes al título de Defensor de la Cuatro T, que participarán en la encuesta directa que se hará en los siguientes días en el estado de Veracruz, aunque desde ahora ya el colectivo ciudadano sabe cuál será el resultado.

Minutos antes de que se dieran a conocer oficialmente los finalistas en las candidaturas para ser los Coordinadores Estatales de la Defensa de la Cuarta Transformación, que en realidad serán los candidatos a la gubernatura del estado, le preguntamos a Manuel Huerta Ladrón de Guevara su opinión sobre que los funcionarios que tengan aspiraciones deberían de renunciar al cargo.

Así fue como se lo planteamos: Manuel, el presidente reiteró varias veces que todos los que aspiran a ser gobernador o tener un cargo público de elección popular, deberían de presentar su renuncia, creo que tú fuiste el único que le hizo caso, ¿no? porque hasta ahora todos siguen en la nómina, los que aspiran, entonces ¿cómo ves esto?

La respuesta fue: “desde que caminé esta ruta, tenía claro lo que tenía que hacer, porque hay que conocer la naturaleza del movimiento mira, parte de lo que fue la transformación del país, era la separación del gobierno de lo que es el partido, que era lo que tanto criticamos.

Tú no te puedes volver a caricatura de lo que criticaste, transformaste. No se puede estar en dos cargos, inclusive es anti estatuto. Sin embargo, es parte de las anomias que todavía el movimiento se permite, pues yo todavía lo observo, yo no podía…

Hay que entender que para tener calidad política, es que se tiene calidad moral, tenemos que rescatar la patética de la política. Andrés lo resume en una frase, ni tantos principios que te resten la eficacia, ni tanta eficacia que te resten los principios.

Y ante una duda siempre tienes que elegir por los principios. Entonces yo ahí no tenía duda. Cuando alguien me sugirió y celebraba que la convocatoria decía que no era necesario renunciar, sabiendo lo que esto implica, pues, ¿cómo? ¿Celebra?

Eso no puede ser, ya luego vi en una mañanera que el presidente se pronunciaba al respecto, la verdad es que hay mucha coincidencia, para mí no me cuesta trabajo, además con sinceridad al presidente, a Andrés no tan fácil se le renuncia, tienes que haber acabado la tarea, la verdad yo la acabe a tiempo estoy preparado, ya al rato por ahí se van entre datos que ya llamaron a la persona que me sustituye en el cargo, además yo nunca me planteé regresar, convencido de no nada más el logro que voy a tener en el triunfo del pueblo y lo que va a significar en los tarea sin planes sino porque además yo no cae casi quedado.

No me interesa. Los partidos. Hay quien quiere controlar todo y no se puede. Es contra natura, el movimiento no lo permite. No se puede. Entonces, yo siempre por eso les he dicho, además, cometan un grave error porque quedan atrapados en la situación, en la observación de la gente que no hay ética, no hay moral. y es contra natura, no se puede que el gobierno ponga un empleado a querer dirigir el movimiento no puede ser que las complicidades de los dirigentes, ahí nos ponemos todos de acuerdo y ahí hacemos como que no pasa nada, por eso he sostenido que nada más hay dos proyectos en Veracruz que yo represento, que va de la mano del fuego, y todos los demás, pónganle el nombre que quieran como quieran, dicen que entre huyes no hay cornadas.

Luego, somos respetuosos de lo que estoy diciendo, va a haber unidad, esto también, porque muchos ya ven como, ahí está el Marcelo, no, mi nombre empieza con M…, pero yo soy Manuel, y es de Moreno, y estoy claro de lo que estoy haciendo, pero hay que decir estas cosas para nada la gente las ve ahí ya te respondí, para no lo interno más, vamos a ponerle nombres.

