Gilberto Haaz Diez – Muere Romero Deschamps

Mañana de media semana. Parto a Veracruz. Hacia buen rato que evadía cruzar la frontera de Gaza, que no es otra más que la caseta de Fortín, porque ahora tiene retrasos y atascos por más de dos horas, pues sucede que a los inútiles de Capufe se les ocurrió arreglar el Puente de Metlac y las colas son como cuando cobraban en la caseta. Conocedor de eso partí rumbo a la federal por el área de Fortín, la vegetación impacta, todos los verdes en su esplendor, con caminos tupidos de helechos, enredaderas, lianas que cuelgan y solo nos falta ver a Tarzán y a Chita colgándose buscando a Jane. Ahí va uno lento, pero seguro, cruzas el pueblo de Cuautlapan donde hay un Oxxo y 7/24, sirviendo a la comunidad. Los camiones cañeros, atiborrados de caña buscan su lugar en los ingenios. Son estampas muy vivas del Dr. Atl. o de algún fotógrafo paisajista profesional. Entro por el TEC ahora Anáhuac y la cola que viene de Veracruz a Córdoba, impresionante, estos inútiles lo hacen adrede. A mí me tocó pagar el precio en el regreso por la noche. Sucede que planeábamos entrar por Córdoba, pero nos pasamos y cuando quisimos entrar por donde está Home Depot y La Luz, ya estaba el atasco. Una hora esperando a que estos gachos apresuraran el paso. Luego, entramos a Fortín y por la federal ya no hubo problema, pero aquellos que deben seguir por la autopista, sobre todo los tráileres, que es a fuerza, tardarían dos o tres horas en cruzar el puente.

EN VERACRUZ (MACROPLAZA)

Primera parada en el Café Don Justo, Plaza Américas, de la jalapeña familia Fernández. Los contertulios, mi hermano Enrique, el amigo Rico que no es rico y Fernando Pavón, biógrafo de Tierra Blanca, cuatro cuenqueños. Compusimos el mundo un rato y mi hermano me dijo, tienes que ir a conocer dónde van a quitar todos los puestos del malecón y poner un gran parque, allí donde está la Macroplaza y enfrente una Parroquia y los bustos de Venustiano Carranza y la Torre que no le gusta al presidente, pero ha servido para desviar los nortes que se van a Coatzacoalcos, hasta el gobernador lo aceptó. Quizá por eso no le mochan los pisos que quiere el Preciso. Bajamos y caminamos la Macroplaza, no había tanto sol. En la explanada de todo, vendedores de perfumes, relojes, bolsas de marca, como los afroeuropeos que se asientan en Puerta del Sol en Madrid. Pura fayuca china. Pero así se ganan la vida. Me acerqué a un chamaco cambujo de esos que se lanzan al fondo del mar por unas monedas, le aventé dos de 5 pesos y en dos segundos las atrapó. Luego le di su propina, si Acapulco tiene a sus clavadistas de La Quebrada, Veracruz tiene a estos buceadores de monedas. Un barco o buque japonés estaba en espera de trepar cientos o miles de automóviles, que viajan a Europa. Había una cola de 14 barcos esperando la entrada. De allí que la ampliación del Puerto sea una necesidad que aliviará y alivia ya ese atascamiento en el mar, se logran ver por la Isla de Sacrificios en espera de que el práctico les dé y les guie el camino. Paréntesis (Un práctico es un capitán de barco que conduce los barcos en aguas peligrosas o de intenso tráfico, como puertos, canales angostos o ríos. No obstante, el práctico es solo un asesor, en tanto legalmente el capitán continúa al mando del buque). Allí harán un parque donde estaban los puestos de souvenirs, se ignora dónde ubicaran a esos puesteros, que mucho venden a los turistas. Un parque con todo y árboles que hace la Marina o la conducción de Puertos, que son la autoridad, como lo son en Estados Unidos la Autoridad del Puerto de Nueva York, creada en 1921 mediante un pacto interestatal, que opera la mayoría de la infraestructura regional de transporte, incluyendo los puentes, túneles, aeropuertos y puertos dentro del Puerto de Nueva York y Nueva Jersey. Su distrito de 3.900 km² se define como un círculo con radio 40 km centrado en la Estatua de la Libertad en Nueva York y Nueva Jersey. Cuando los ataques terroristas del 11S ellos eran los que mandaban toda la operación. Luego, allí mismo, caminando, encontramos y saludamos y platicamos un rato con Luis Arturo Ugalde Álvarez, un tiempo delegado estatal del Trabajo en tiempos de Arsenio Farell Cubillas y otro tiempo, secretario particular del gobernador Fidel Herrera Beltrán. Sucede que Luis escribió un libro que ya editó Porrúa y está a la venta. ‘La requisa portuaria en Veracruz’, donde él mismo vivió esos tiempos. Un libro interesante que pronto leeré y que será seguro una luz para conocer cómo fue la requisa, en tiempos de Carlos Salinas de Gortari y Pepe Córdoba Montoya, que la orquestó por indicación presidencial. Historia para estos días. Mas tarde, cuando ya hacia hambre regresamos a Plaza Américas a comer unos tacos y arracheras en Asadero Cien, negocio jalapeño que sirven bien y con buena atención.​ Por el camino oteo unos panorámicos de la senadora Indira Rosales San Román, de sus 5 años de legisladora, no la pierdan de vista, puede ser una posible candidata al gobierno, por la Alianza. Y de allí al regreso a mi aldea, a sufrir con los atascos.

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – El gran Borges