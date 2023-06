Héctor Parra Rodríguez – AMLO defiende el fraude de las campañas anticipadas de sus corcholatas

TRAS LA VERDAD

Así de lisas y llanas las mentiras que acostumbra el presidente Andrés López Obrador, estratega del fraude electoral para las elecciones del 2024. Después de que el consejo nacional de su movimiento ratificara sus acuerdos fraudulentos, en la mañanera del lunes expresó: “No, porque no están eligiendo, según estoy enterándome, al precandidato. Es un “coordinador o coordinadora de la transformación”, es quien va a dirigir el movimiento de transformación hacia adelante, la defensa de la transformación hacía adelante, la defensa de la transformación; la verdad es que yo en septiembre que dé a conocer quién gana la encuesta para ser coordinador, coordinadora del movimiento de transformación, pues ya hay una dirigenta, hay un dirigente y él tiene una batuta para encabezar todo”.

El disimulo del inevitable fraude electoral maquinado. Desde hace un par de años, sus “corcholatas” luchan en campaña proselitista abierta para ganarse la confianza de AMLO y ser designada o designado el candidato de Morena a la Presidencia. Nunca nadie ha dudado de ello y los 3 que iniciaron la “contienda” por el querer del presidente, así lo han expresado abiertamente. Ya después Andrés juntaría al cuarto aspirante, Monreal el “rebelde2 que terminó por doblarse y arrodillarse frente a López, jurarle obediencia ciega.

Dada la obviedad de la sucia jugada de AMLO, para pretender engañar que no se elegirá al precandidato a precandidata, sino al coordinador o coordinadora por la defensa de la transformación, todos los dirigentes de los partidos de oposición se manifestaron en contra del fraudulento método.

Movimiento Ciudadano y PRD, han iniciado la batalla legal ante los organismos electorales. Mientras que las “corcholatas” renuncian a sus cargos o solicitan licencia, para iniciar las campañas la semana próxima.

Los integrantes de la Alianza Va Por México, hicieron lo propio y califican el “madruguete” como el camino para la “elección de Estado”.

López, sin embargo, arrincona a los 11 consejeros del INE y los invita a una reunión privada. Ahora que sabe tiene el control por medio de Guadalupe Taddei, corrió la invitación. Mientras que, cuando Lorenzo Córdova presidía el Consejo, el presidente solo atinaba a descalificar al INE, a los consejeros y al presidente. Ahora la relación entre gobierno y el organismo autónomo, curiosamente se volvió tersa.

De la “encerrona” trascendió que Guadalupe Taddei, le aseguró al presidente respeto y este a su vez, respetar la autonomía del organismo. no intervenir indebidamente en el proceso electoral ¿Qué? Con la simple sentada con el presidente se demostró esa falta de respeto legal e institucional. El INE nada tiene que pedirle al presidente y este nada tiene que sugerirle a los miembros del organismo autónomo constitucionalmente. Así de simple. AMLO quiso y lo logró, hacer obvia la subordinación y mando que ya tiene sobre Guadalupe Taddei.

López, como siempre, no se aguantó y en sus redes sociales resaltó que “la democracia debe establecerse en México para siempre. Nunca más “krátos” (poder) sin “demos” (pueblo) ¿Acaso no llegó AMLO a la Presidencia por medio del voto popular? Por qué entonces denostar los 30 años de trabajo del IFE, ahora INE.

Guadalupe Taddei Zavala, señaló la importancia de mantener una relación institucional sólida entre el gobierno federal y las autoridades electorales. Cada quien con sus atribuciones constitucionales y legales, la solidez de una relación entre autoridades se forja en el cumplimiento de la ley. Simple.

Luego el tropezó y doblada de cabeza de doña Lupe. Quien resaltaría que el gobierno requiere de un organismo electoral fuerte y confiable para garantizar la organización de elecciones transparentes, mientras que el INE necesita el respaldo del gobierno en aspectos presupuestales, de seguridad y otras áreas de su competencia. Primero, el INE es organismo del Estado, no del gobierno, parece confundir la naturaleza de uno y otro la señora Taddei. Segundo, el gobierno no otorga el presupuesto de egresos; no, este es aprobado por la Legislatura federal. Vaya ignorancia legal y constitucional de la presidenta del Consejo General del INE. Tercero, el gobierno, ahora sí, tiene la obligación de brindar la seguridad pública no solo a INE, sino a toda la población mexicana. No es caridad, es obligación y AMLO no ha sabido cumplir con esa obligación constitucional.

No perdamos de vista que el proceso electoral del 2024, dará inicio hasta septiembre y AMLO, arrancó las precampañas hace un par de años. El INE, estará conformado un padrón electoral de poco más de 98 millones de potenciales electores, quienes podrá elegir a más de 20 candidatos a cargos de elección popular. De ahí la trascendencia del proceso electoral que ya martilla AMLO y su partido para debilitarlo.

El INE y 32 Oples estarán instalando más de 171 mil casillas electorales, más que en las elecciones del 2021. Otro error garrafal de la señora Guadalupe Taddei, al expresar que para ello requiere la colaboración de todas las instituciones del Estado mexicano, no solo de las autoridades electorales ¿Cómo? ¿Qué? Señora, ni el Estado ni el gobierno meten mano en las actividades electorales. Las autoridades electorales hacen todo el trabajo. Esa actitud sobajera, entreguista y aberrante confesión de la presidenta es preocupante ¿Cómo que requiere el apoyo del Estado Mexicano? ¿Permitirá que el gobierno meta mano como lo propone parte del “Plan B”? El concierto de los 3 gobiernos, municipal, estatal y federal, deben y están obligados a brindar seguridad permanentemente y reforzarla durante el proceso electoral. Esperemos no haya tantos homicidios de candidatos como en las elecciones intermedias. La inseguridad en México es fatal, más de 170 mil asesinatos en el sexenio del cambio es una permanente amenaza.

Una reunión que nunca debió ser.

La zalamería no pudo faltar. Taddei dijo que el presidente López Obrador extendió una invitación a las y los consejeros electorales para mantener una relación institucional en el marco de sus competencias y responsabilidades como organismo constitucional autónomo.

AMLO prepara con meticulosa maldad el fraude electoral. Rompe las reglas electorales, impone sus propios métodos y plazos e invita a su mesa a quienes tienen la obligación de hacer respetar esas reglas quebrantadas ¡Y lo que está por venir!

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

