Inbursa rehuye pagar reparación de daños a familia

Veracruz, Ver.- La señora Dalila Hernández, en compañía de familiares y amigos se manifestó la mañana de este lunes a las afueras del Banco Inbursa, ubicado en la colonia Faros, del centro de la ciudad de Veracruz.

Los quejosos señalan que el departamento de Seguros del Banco se niega a responder por el pago de reparación de daños de un accidente, en el cual, lamentablemente falleció su hij

«Tenemos un problemita con la aseguradora, el 9 de octubre mi hija falleció en un accidente que ocurrió aquí en Ejército Mexicano (Boca del Río) entre una moto y una grúa, todo se fue a la Fiscalía como tenía que ser y en la Fiscalía dictaminó quw los responsables eran los de las grúas, pero hasta la fecha ellos (Inbursa) no se quieren hacer responsables de nada, del daño que causaron sus asegurados que fueron los de las grúas, al día de hoy después de 3 meses no se quieren hacer responsables y por ese motivo estamos aquí a ver si noa resuelven algo», señaló la afectada.

Dalila Hernández dijo desconocer el monto total qué le deberían de pagar como reparación de daños; sin embargo, sus abogados le han manifestado que la empresa bancaria quiere negociar para efectuar un pago menor.

«Ellos quieren pagar menos de la mitad de lo que está estipulado por la ley y los abogados no piden nada más que sea lo justo, lo que es por la ley, pero ellos no quieren, ellos dicen que no y que no. Ellos quieren negociar, y nosotros le dijimos, no estamos negociando, porque la vida de mi hija no me la van a regresar por nada», culminó.

Por Alejandro Ávila