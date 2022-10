Invita IVEC a las actividades de cierre de las exposiciones de la GACX

Xalapa, Ver.- En la edición 50 del Festival Internacional Cervantino, el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), en coordinación con la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México, llevará la riqueza musical de Veracruz al programa Teatro en plazas públicas, Teatro en tu barrio.

El sábado 22 y domingo 23 de octubre, la Huasteca veracruzana estará presente en la fiesta cultural más grande de Latinoamérica celebrada en la capital de Guanajuato con la actuación del grupo Son Melo, herencia del legendario músico tradicional Gregorio “Goyo” Melo, conocido también como El huracán del huapango, originario de Chicontepec.

El talento familiar de la entrañable agrupación es reconocido y ha destacado por interpretar sones y huapangos huastecos; ha participado en festivales y actividades artísticas a nivel regional, estatal e internacional. Actualmente está conformado por Enrique Melo en el violín, Andrea Melo en la jarana huasteca y primera voz, además de Enrique Melo hijo en la quinta huapanguera.

En esta emisión del Cervantino resaltan dos elementos centrales: la riqueza cultural de México y la propia concepción de la cultura, pues no se podría hacer mejor homenaje a Cervantes y a las cinco décadas del festival si no es mediante la noción de que la cultura no es un privilegio, sino un derecho.

Disfruta del huapango huasteco de Son Melo los próximos 22 y 23 de octubre en las plazas de San Fernando y del Baratillo. Para conocer más sobre ésta y todas las actividades del evento visita las páginas https://bit.ly/3CnM3UR y https://festivalcervantino.gob.mx. Sigue la oferta cultural de Veracruz en www.ivec.gob.mx.

Por Redacción Noreste