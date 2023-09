Javier Roldán Dávila – El sinsentido de los procesos morenistas

DE PRIMERA MANO

*“Y el único veracruzano soy yo”

“No ataco, pero digo verdades”

*Pepe Yunes rinde su 2º Informe

*También destaca su veracruzanidad

Por Omar Zúñiga

Este fin de semana tuvieron lugar eventos políticos de singular relevancia en Veracruz, de un par de personajes que al mismo tiempo tienen coincidencias y que los convierten en adversarios.

Pero como dice el descuartizador, vamos por partes…

El sábado en Xalapa, el diputado federal oriundo de Minatitlán, Sergio Gutiérrez Luna, se reunió con un grupo de columnistas a los que dio información importante, que por cierto repitió ayer domingo en el puerto jarocho.

Reveló que en la contienda interna de Morena sólo hay dos “no se hagan bolas, esto es de dos y yo soy el único veracruzano”.

Reconoce asimismo, que aunque a todas luces no hay piso parejo en lo local, que la encuesta la vaya a realizar el Consejo Político Nacional le da “cierta tranquilidad”.

Para documentar el optimismo, Cheko no fue invitado a la Ceremonia del Grito en Palacio de Gobierno el pasado 15 de septiembre, caso contrario a Rocío Nahle, quien lució un carísimo disfraz de jarocha, así es, salió disfrazada en varias fotos que ella misma se encargó de difundir, pero que al final le salió contraproducente, pues con el disfraz nadie sabía que era ella, no lo portaba con orgulllo, a diferencia de cualquier jarocha de a deveras, caso contrario, dicen en los corrillos, que si se hubiera vestido con unos jeans, botas y texana, nadie duda de su zacatecanidad, pero bueno…

La política también es de sensibilidad y mucha chamba, Cheko lo sabe y por eso ha trabajado de manera paralela en la aldea y en la Ciudad de México, donde se toman las decisiones y saben que deben decidir por quien le sume más votos a su candidatura presidencial, ante un escenario en que las encuestas se aprietan –caballo que alcanza gana, dicen en el hipódromo- y donde Veracruz representa el cuarto padrón electoral más grande del país, prácticamente empatado con Jalisco, que detenta el tercero.

Este criterio pesará, pues en el CEN de Morena saben perfectamente que la zacatecana dista mucho de ser Miss Simpatía, a pesar de tener todo el apoyo del aparato gubernamental de Cuitláhuac García, al menos hasta ahora…

Y saben también que Cheko es el que permea en la base, porque ha recorrido el estado, trae el termómetro de lo que pasa a ras de cancha y no tiene empacho en reconocer que hay graves problemas de inseguridad, desempleo y economía y que por supuesto estará enfocado en su plan de gobierno a combatirlos.

Y aunque no se trata de atacar, sí se trata de decir las cosas de acuerdo al diagnóstico que ha hecho, y le aseguro estimado lector@, que la cosa no está fácil para Cuitláhuac y su camarilla. Reitero que quien llegue, no querrá cargar con un lastre de ese tamaño.

Pondrá ateción en un par de temas que se han desdeñado, pero que serán prioritarios: atención a madres solteras y educación; sin educación, no hay nada y “hoy aquí (en el estado), quieren cerrar las escuelas nocturnas, eso no es posible”.

Hace hincapié en un tema que no es sencillo, pero se compromete a tomar el toro por los cuernos y bajar las tarifas de energía eléctrica para el estado de Veracruz, “pues sí se puede, en Tabasco lo hicieron ¿porqué en Veracruz no?”, cuestiona, y suelta al mismo tiempo que “quien tuvo todo para bajarlas y no quiso hacerlo, poque sí se puede”, en clara referencia a la secretaria de Energía, la zacatecana Rocío Nahle, quien nunca aceptó ni siquiera tocar el tema.

Ante los rumores de que no hay buena relación entre las corcholatitas, asegura que “de mi parte, sólo amor y paz”, las broncas son de ellos.

Este lunes, a las 15:00 horas desde su casa en Minatitlán, donde nació y creció, Sergio Gutiérrez Luna hará su registro como candidato “a la Coordinación Estatal de Morena”,

“Yo sí nací y crecí en Veracruz. Somos dos y el único veracruzano soy yo”

*****

Esta frase lapidaria, la retoma de alguna manera el diputado federal del PRI por el distrito de Coatepec, José Francisco Pepe Yunes Zorrilla, quien rindió su Segundo Informe de trabajo legislativo, con un formato diferente, a través de redes sociales, este domingo 24 de septiembre.

“Soy un hombre de territorio que conoce cada rincón de Veracruz y cada realidad de las ciudadanas y ciudadanos que en él habita, a quienes respondo con trabajo, dándoles la cara en cada momento”.

Propondrá una iniciativa para que las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado sean actualizadas de acuerdo al salario mínimo y no a la medición de la unidad de medida y actualización, conocido como UMA, para que los pensionados puedan recibir casi el doble de recursos.

Reconoce también que Veracruz sufre un estancamiento económico y en el primer trimestre no se acaban de recuperar los empleos que se perdieron en pandemia, algo que muchos estados ya lograron desde hace un año.

Esto coloca a Veracruz en el penúltimo lugar en desempeño económico.

Pone el dedo en la llaga y recuerda que está el pendiente de las empresas fantasma que NO se han aclarado.

Otro tema importante es la educación: “Sin educación no hay desarrollo”.

Subraya además que “el modelo y la estrategia de seguridad de la Administración Federal fracasó, así como la política de salud pública en el sistema de salubridad, fracasó porque ha requerido más energía en encontrar pretexto de disculpa en las acciones pasadas que en mejorar los niveles y los indicadores de seguridad, tanto en el Estado como en el país”.

“Hoy la gente no sólo tiene miedo de estar en medio de una ráfaga cruzada entre delincuentes, sino que tiene miedo de que los delincuentes se le meten a su casa o que les alcanzan las aceras de la calle, o que se les meten en las carreteras todos los días”.

Y de eso, doy fe muy ampliamente.

Finalmente, pero no por eso menos importante, Pepe Yunes sentencia que sí va a buscar la candidatura al gobierno, “porque Veracruz requiere poner en el centro de la atención la agenda ciudadana, mejorar las tomas de decisiones públicas en beneficio de la población. Y lo haremos con toda contundencia, teniendo como prioridad la Constitución, la consolidación de un Frente Ciudadano con respuestas puntuales a los problemas que ya escuchamos aquí en el Estado”.

“Los que tienen que ver con el empleo y el ingreso de la gente por mejorar sus derechos de educación y a la salud con la posibilidad de vivir sin miedo, con un mejor sistema de seguridad y que tengamos la infraestructura como acompañamiento institucional para ser mucho más productivos y mucho más competitivos en cada una de nuestras tareas.

“Quiero decirles (…) que yo tengo un compromiso con Veracruz, con la tierra que me vio nacer. Aquí he estado siempre y he puesto toda mi experiencia al servicio de este bello estado. Mi vocación es el servicio en 30 años de carrera siempre he mantenido la frente en alto porque he sabido responder con trabajo. Se acabó el tiempo de los pretextos, de las culpas al pasado. Se acabó el tiempo de los experimentos que tanto han costado y tanto mal han causado a Veracruz”.

“Es tiempo de unir, de sumar, pero también de participar. La respuesta es clara y contundente sí, pero no a cualquier costo. Y el costo que no estaría yo en posición de incurrir, es el de destruir la posibilidad de un Frente, de una alianza que congrega a los ciudadanos y que permita darle respuesta a lo que los veracruzanos están demandando”.

*****

Para documentar el optimismo, entre estos veracruzanos están las coincidencias y las circunstancias que los ubican como adversarios políticos y entre quienes seguramente estarán las candidaturas de sus respectivas alianzas o coaliciones.

La margarita se va deshojando y entre sus hojas no veo las de Julen Rementería, mucho menos las de los Yunes del Estero, pues no hay borracho que coma lumbre, crudo que no sea humilde, ni pendejo sin portafolios, y saben perfectamente que en el momento en que hagan oficiales sus pretensiones, la guillotina caerá sobre el cuello del mafioso mayor.

¡Qué barbaridad!

