Javier Roldán Dávila – Los extraterrestres y el pensamiento mágico

DE PRIMERA MANO

*Candidato, hasta diciembre

*En política el respira, aspira: Gil Rullán

*El robo y el sueño de los justos

Por Omar Zúñiga

Los tiempos que vivimos (así, en plural) nos dejan patente que la política no es, va siendo y para todos los que detestamos el gerundio por una (de)formación profesional, tendremos que reacostumbrarnos a él.

Pero también, otra frase cobra fuerza, “en política, todo el que respira, aspira”, y fue precisamente la respuesta que dio el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, sobre sus aspiraciones en el proceso interno para seleccionar candidato naranja a la gubernatura de Veracruz.

En entrevista para el canal de TV de El Heraldo de México, explica que sus procesos internos determinan que la Coordinadora Nacional de MC, apegada a los tiempos de cada estado, será la que emita la convocatoria para las gubernaturas, que en el caso de Veracruz, sale hasta diciembre, porque son los tiempos que marca el OPLE, y asegura que no es aguantarse ante lo que hacen los vecinos de enfrente, sino que se trata “de respetar los tiempos legales, respetar lo que queremos defender, no violar la ley de manera sistemática, como la está haciendo Morena”, porque además como dirigente, “estoy obligado a vigilar todo el proceso” y reitera que en Veracruz irán solos.

El asunto hoy en día es combatir lo que llegó siendo la esperanza y diferencia, y que hoy es Morena, pues este gobernador (Cuitláhuac García Jiménez) metió a mil 33 inocentes a la cárcel con el delito de ultrajes a la autoridad. La deuda pública de Veracruz pasó de los 23 mil millones de pesos de “(Javier) Duarte que chillaban, que se quejaban y que se rasgaban las vestiduras” a la actual, que asciende a 48 mil millones de pesos, “sólo de deuda bancaria, ya dejemos proveedores y demás”.

Medicamentos para los niños con cáncer, en este gobierno no sólo no hay, sino tampoco hay estancias infantiles, “entonces enfrentamos una problemática general en Veracruz en la que tenemos presos políticos, falta de medicinas, una inseguridad brutal, porque somos el estado número uno en asesinatos en este semestre, más de 800 asesinatos en el Estado; el número uno de violencia y agresiones a periodistas, con el mayor número de asesinados y más agredidos, número dos en feminicidios, número dos en extorsión”.

Veracruz es tan rico y tan grande, con un gobierno ineficaz, incompetente y pequeño.

Gil Rullán sostiene que en Veracruz, antes de la elección de 2021, Movimiento Ciudadano no tenía registro como partido político, con menos del 2 por ciento de la votación, no había alcaldías, no había representación en el Congreso y todos empezaban “con la cantaleta de: si no van en coalición de un lado u otro, son esquiroles o van a perder el registro”.

“Fuimos el partido de mayor crecimiento en el Estado. Pasamos del dos al 9 por ciento”, que trasladado a números absolutos representa a 300 mil veracruzanos “que dijeron: no queremos nada, ni con los que están ni con los que estuvieron”.

Actualmente, MC tiene representación en el Congreso con dos diputadas (que de hecho alcanzaban tres, pero las chicanadas de Morena, le quitaron la curul a Adrián el Chino Ávila y se la dieron a Juan Javier Gómez Cazarín), más de 17 municipios por primera vez, más de 70 regidores “y muchos más que se están sumando”.

Explica que este crecimiento naranja se debe a que en los partidos de siempre se encuentran las respuestas de siempre: “las cuotas, los cuates, las cúpulas y no los espacios abiertos”.

Ofrece una candidatura “clara y sin simulación” y al mismo tiempo hace un enérgico llamado para que los en Morena hagan lo propio y sus aspirantes renuncien a sus cargos públicos como “la propia secretaria de Energía (Rocío Nahle)” que se destapa por Veracruz, pero no renuncia a su cargo, “¡debe renunciar!”, porque la convocatoria dice que no tienen que renunciar, pero si quieren competir y van a querer jugar ilegalmente en su proceso interno, “háganlo sin recursos públicos, sin el dinero de los veracruzanos y de los mexicanos, para que no nos roben doble, durante su proceso mentiroso y gastando el dinero de la gente”. Uuufffff.

*****

Para documentar el optimismo, caminando en las calles del centro histórico de Xalapa, me encontré a buen amigo y colega que me preguntó sobre el robo en mi domicilio y para no aburrir con detalles, coincidió en que él mismo sufrió la misma situación: toda la ropa hecha jirones, fuera de su lugar, papeles desperdigados por todos lados y muy poco lo de valor que se llevaron.

“Es un mensaje, ten cuidado”, me dijo a bocajarro y a pesar de que lo tengo claro, no deja de sentirse ese frío recorrer la espalda ante un temor fundado.

El modus operandi, el mismo, lugares distantes unos 15 kilómetros uno de otro, tiempos diferentes, el mensaje: el mismo.

Para concluir, quiero agradecer el apoyo de la CEAPP, así en general, para no caer en el error de mencionar nombres y que se olviden otros; honor a quien honor merece.

Asimismo, a quienes han apoyado desde la FGE, que sin embargo, no todos jalan parejo o quizá la explicación es otra, pues la investigación seguirá durmiendo el sueño de los justos, mientras la Policía Ministerial no haga su chamba…, a pesar del tiempo transcurrido, no han levantado ni una sola piedra para tratar de dar con él o los responsables y si hay autor intelectual mejor ni hablamos.

Así las cosas en el Veracruz seguro, que sólo existe en la cabecita de Cuitláhuac García.

¡Qué barbaridad!

[email protected]

