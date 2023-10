Javier Roldán Dávila – Sobre la oriundez veracruzana

POR SI ACASO…

*Alcalde xalapeño otra vez evaluado como el mejor del País

*A Huerta lo apoya comité Estatal de Morena contra Rocío

EL DESTAPE de Rocío Nahle como virtual coordinadora para la defensa de la cuarta transformación en Veracruz e indiscutible candidata a la Gubernatura en el 2024 (por el capricho del Tlatoani), solo revolvió las aguas turbias de MoReNa, por ese afán del Presidente Andrés Manuel López Obrador de imponer a una mujer en la Presidencia y Gubernatura del Estado, para dar la impresión de su infinita apertura a las féminas, cuando es de todos conocido el encono demostrado contra algunas damas como la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucia Piña Hernández, contra la Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra e, incluso, contra la Presidenta del Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra a la que ha tratado de la peor manera, muy alejado de lo que debería ser un caballero, y hasta donde se sabe, ahora López Obrador retomará su papel de Presidente “amoroso” y conciliador, y en ese tenor, hace unos días mandó a su consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos a sostener una entrevista con la magistrada Piña Hernández. Tratará el mandatario, ante el nulo crecimiento de Claudia Sheinbaum Pardo, mostrarse amable, cariñoso e inclusivo, en aras de sumarle voto a su corcholata, y por ello está dispuesto a extraditar a Estados Unidos a todos los delincuentes que le pidan, porque sabe que la inseguridad es el talón de Aquiles de su administración ya que lo acusan de no combatirla. Pero lo que no quiere AMLO es mandar candidatos alternos que hagan sombra a las ya destapadas Sheinbaum y Nahle, a sabiendas que Marcelo se la llevaría de calle, de tal suerte que ya se lo han dejado ver en diferentes eventos donde la interrumpen y los gritos son: Marcelo Presidente, Marcelo Presidente, y algo similar ocurre con Rocío Nahle que ha provocado una verdadera rebelión interna de aspirantes como Manuel Huerta Ladrón de Guevara cuyo inclusión la respaldan no solo 400 mil firmas que dice haber entregado al Comité Ejecutivo Nacional del partido Guinda, sino, incluso, la Presidenta del Consejo Estatal, Dorheny García Cayetano (de quien se especula que es media hermana del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez) y hasta el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Esteban Ramírez Zepeta. Ambos se pronuncian a favor de la inclusión del ex delegado de los programas Federales a quien, para variar, el Presidente Andrés Manuel López Obrador le aceptó la renuncia.

Y SI los máximos jerarcas de MoReNa en el Estado apoyan a Huerta, es porque Rocío Nahle no las tiene todas consigo, y saben que podría perder dada su impopularidad y el desgobierno de García Jiménez a quien de plano, ya le exigieron callarse, mantenerse en el ostracismo en estos momentos que vive su partido a causa de los yerros cometidos. Ya otros seguidores exigen que Sergio Carlos Gutiérrez Luna, el afamado Gutierritos también sea incluido, y esto ya se volvió un cuento de nunca acabar que terminará por dividir al instituto creado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y por ello el mandatario ya no sabe cómo convencer de su bondad, ya sea anunciando mayores montos para pensiones, becas y otros programas sociales, asi como un incremento al salario mínimo y mejoras a la burocracia cuyos recursos saldrán, por supuesto, de los que pagamos impuestos.

PERO TODO habría sido diferente, si en vez de hacerle al cacique trasnochado hubiera permitido que gente como Ebrard hubiese sido el candidato, algo que resultó improbable dada la millonada que se manejó en torno a la ex jefa de Gobierno capitalino, o si en Veracruz el seleccionado por invitacion del Comité Ejecutivo Nacional fuera el alcalde xalapeño, Ricardo Ahued Bardahuil a quien no solo Arias y Asociados lo colocan como el mejor alcalde del País, sino que ahora se mantiene en diversos estudios de opinión como la autoridad municipal mejor evaluada en el Estado. Y es que de acuerdo con una encuesta realizada por la empresa Rubrum del 12 al 15 de septiembre en las 10 ciudades más importantes de la entidad, Ricardo Ahued ocupa el primer lugar en el rubro de desempeño con 7.66 de calificación de un máximo de 9, pero de igual manera se encuentra en el primer lugar por la cercanía que mantiene con los ciudadanos, con 7.11. Así, por su trabajo, aplicación eficiente de los recursos públicos y atención directa a la población, se consolida como un referente de buen gobierno en todo Veracruz, algo que a MoReNa le daría prestigio si fuera incluido para participar en la encuesta, pero no les conviene ya que arrasaría, y se vendría abajo la candidata de López Obrador, en este caso Rocío Nahle que vuelve de nuevo a sus conferencias magistrales como aquella donde terminó con medio centenar de aplaudidores en el Puerto de Veracruz, ya que más de la mitad decidió retirarse.

AHUED ES un empresario y político prestigiado que, contra lo que se diga, en todos los cargos donde se ha desempeñado ha llegado a servir y no a servirse, un hombre atento y respetuoso y entregado a su misión, de tal manera que dejará una Xalapa distinta, como debe ser la capital del Estado saqueada durante muchos años por arribistas como su antecesor que no puso ni una sola piedra en materia de obra pública, y ya al final se le ocurrió un pista para ciclistas, lo que provocó denuncias en su contra e investigaciones, ya que nunca se entendió dónde quedó el Presupuesto que debió ejercer, aunque posteriormente se dio a conocer que ya es propietario de varios inmuebles, y otra parte lo regresó a la Federación convertido en subejercicio. Al alcalde en funciones, en cambio, hasta la prestigiada Universidad Anáhuac le hizo un reconocimiento entregándole la medalla que lleva el nombre de la institución. De esa manera, Ahued Bardahuil recibió la presea por el apoyo que ha brindado a esa y otras Universidades desde su fundación, hace 30 años, además de que se reconoció su labor como integrante del Patronato de la institución académica. PERO AMLO quiere pasar a la historia como el primer presidente que deja a una sucesora mujer, y a una fémina que sin ser de Veracruz sino de zacatecas, la impone como para mandar un mensaje de quien es el que manda, lo que no le perdonan algunos correligionarios como Manuel Huerta, quien públicamente dijo ser mejor que Nahle, y que está dispuesto a demostrarlo, aunque por lo pronto, 400 mil firmas lo respaldan. En fin, la necedad presidencial que como el camaleón, vuelve ahora a su lado amoroso, podría engendrar para su partido una derrota en el 2024, de insistir en que solo por ser López Obrador el pueblo se va a arrojar a sus pies, como la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez quien besó la mano al Mandatario luego de que este las llamara al centro del presidium para levantarle la mano junto con la gobernadora Delfina Gómez, a quien el Presidente beso la mano tras el primer ridículo de la munícipe barbera que él no evitó contener. Asi las cosas. OPINA [email protected]

