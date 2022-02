Javier Roldán – Derogarán los ultrajes a la autoridad 

POR SI ACASO…

*Preocuparía que el presidente tuviese que irse: Córdova

*El mandatario pese a compra de consciencias incumple

NO ES por intrigar, pero de acuerdo al consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, al menos 3 millones 400 mil ciudadanos han expresado haber perdido la confianza en el Presidente Andrés Manuel López Obrador, algo que se antojaría normal tomando en cuenta que va a la mitad del sexenio, pero no en el caso de AMLO que regala miles de millones de pesos mensuales en programas sociales, pensiones a adultos y becas para seguir comprando la consciencia de los electorales. Y aunque algunos podrían pensar que la respuesta es producto de la confrontación avivada por el mandatario al denostar al INE y a sus consejeros, la realidad es que, como fuera, las cifras no mienten y la medición que tiene el organismo es que 3 millones 400 mil ciudadanos y ciudadanas han expresado que han perdido confianza en el Presidente de la República, por lo que esa posición podrían hacerla valer en la consulta para la revocación de mandato. Por lo pronto, el ejercicio de revocación sí va, aun cuando no se cubra la totalidad de casillas que se habrían instalado si el instituto hubiera recibido los respaldos necesarios para satisfacer los caprichos presidenciales, y en ese tenor, uno se pregunta ¿qué van a decir los ciudadanos inconformes durante el ejercicio de su voto? A Córdova, según dice, le preocuparía muchísimo que el Presidente dejara su cargo, “porque entraríamos en una crisis constitucional nunca antes vista en nuestro País” e insiste que, por lo pronto, lo que sí sabemos hoy es que hay cerca de 3 millones 400 mil ciudadanos que le perdieron la confianza y piden que se lleve a cabo el ejercicio de revocación de mandato, eso es lo que dice la Constitución.

SEA COMO fuere, el ejercicio se llevará a cabo como marca la ley, a pesar de que al INE no le asignaron más recursos para garantizar la instalación de todas las casillas. Córdova reconoce que el presidente tiene una altísima popularidad y el INE no hace especulaciones sobre cuáles serán los resultados de la revocación, porque faltan dos meses y medio y el INE va a ser el órgano que va a difundir y convocar al mayor número de ciudadanos posibles para que participen en ese ejercicio democrático. Lo cierto es que el órgano electoral no cuenta con los recursos necesarios para la instalación de las 161 mil casillas que garanticen la plenitud de ese ejercicio, y eso podría ser pretexto para que el Presidente replique si no obtuviera los apoyos que le hagan ver como un triunfador arrasante. El INE por lo pronto, se lava las manos y responsabiliza a la Cámara de Diputados de un posible fracaso por no haber asignado el presupuesto solicitado desde 2021 para efectuarlo tal como lo establece la Carta Magna.

LA VERSION de Córdova Vianello se hizo en la plenaria del PRD en Cancún, Quintana Roo (aunque poco difundida), luego de que días antes estuvo en la plenaria del PAN, tras lo cual el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la asistencia de Lorenzo Córdova a esa plenaria argumentando que: “debería ser imparcial”. Y es que Córdova asistió el jueves a la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PAN, donde aprovechó para tomarse fotos con diputados locales, federales y alcaldes panistas, a lo que AMLO reprochó que al titular del INE solo le gusta tomarse la foto, aunque la cosa no se quedó ahí, pues acusó a Lorenzo Córdova de ser imparcial y de no cuidar las formas al asistir al evento panista, por lo que el consejero acusó al gobierno de AMLO de pretender introducir controles gubernamentales e intentar acotar la autonomía institucional a las autoridades electorales. “Imagínense, el presidente del INE encabezando el congreso del PAN, de un partido, cuando debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas. Pero no, no se dan cuenta o no les importa”, recriminó AMLO, mientras que el dirigente de MoReNa, Mario Delgado acusó que Lorenzo Córdova es cómplice de la derecha, cuando existen fotografías con el consejero tomando café en un lugar, supuestamente, solitario, dando rienda suelta a la hipocresía.

AHORA QUE, reunirse el consejero presidente del INE con panistas, perredistas, priistas, convergentes e, incluso morenistas es un derecho y obligación que solo las mentes obtusas no aceptan y, por lo tanto, buscan sacarle partido acusándolo de servir a estos, pero Córdoba ha sido puntual cuando señala que: “siempre que el presidente del INE ha sido invitado a alguna plenaria, a reuniones con fracciones parlamentarias o con partidos políticos, siempre ha asistido, y eso se llama democracia. No solamente es un derecho, sino un deber del presidente del INE reunirse con todas las fuerzas políticas, sin excepción”, pues al reunirse con los partidos políticos es parte de la vida política, y lo extraño sería que no lo hiciera.

A LORENZO Córdoba no le extraña la postura de AMLO, pues sin duda recuerda los ataques y agresiones que ha vivido por parte de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Consejero Presidente recuerda, por ejemplo, el caso del Senador Félix Salgado Macedonio quien amenazó con ir “a visitar” a los consejeros a su casa junto con un grupo de personas, así como el del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien denunció a los consejeros ante la Fiscalía General de la República (FGR) por decidir detener hace unas semanas el proceso de revocación de mandato por falta de recursos. “Nunca había visto amenazas públicas en este sentido”, refiere.

COMO SEA, lo medular es lo que acaba de señalar el Presidente del INE de que la medición que tiene el organismo es que 3 millones 400 mil ciudadanos y ciudadanas han expresado que han perdido confianza en el Presidente de la República, por lo que esa posición podrían hacerla valer en la consulta para la revocación de mandato como establece la Constitución, y vaya que tiene razón: AMLO prometió antes de iniciar su Gobierno en otro de sus discursos populistas, y lo ratificó ya como Presidente, que no habría más gasolinazos como en el pasado, y que el costo de ese combustible sería de 10 pesos para todo el País, pero resulta que anda rondando los 23 y 25 pesos, mientras que el gas LP no deja de incrementarse periódicamente, lo mismo que los alimentos que integran la canasta básica, en suma, ni siquiera la promesa de mantener el costo de construcción de sus obras faraónicas como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucia han podido cumplirse, ya que todos han sufrido variaciones espectaculares. Si acaso lo único a lo que ha dado cumplimiento es a las pensiones, programas sociales y becas para comprar consciencias, pero la popularidad va en picada pese a lo anterior. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

