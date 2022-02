José Sobrevilla – La polémica del científico mexicano acusado de espionaje

Dentro del Distrito 29 de Juchitán, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se encuentra “El Espinal” (‘Abundancia en árboles de espina’, por su toponimia), lugar que, según el censo 2020 del Inegi,tiene 8 mil 730 habitantes, de los cuales 4 mil 239 son hombres y 4 mil 491 mujeres. Allí nació el científico Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, orgullo del pueblo, al que siempre ha ayudado, y que actualmente no pueden creer por qué se encuentra preso en Estados Unidos acusado de realizar espionaje para el gobierno de Rusia; cargos que algunos medios aseguran que ya ha aceptado, pero la población se niega a entender.

El periodista Elías Camhaji de ‘El país’, ha asegurado que dos personas del círculo más cercano del oaxaqueño, han confirmado que está por cambiar su declaración para negociar una pena más reducida frente a los 10 años de prisión que enfrentaría si el juicio avanzara y si algún jurado lo encontrara culpable: y justo eso será este 15 de febrero cuando sea la audiencia para rectificar sus dichos y reconocer que actuó como un “agente extranjero” en suelo estadounidense[1]. Por otra parte, según ‘Infobae’ (Rodrigo Gutiérrez/2 de febrero 2022)[2], la confirmación de culpabilidad se podría dar en las dos semanas siguientes del 19 de enero, fecha límite para que Cabrera Fuentes aceptara o no la responsabilidad en la acusación en su contra.

Desde muy niño, Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, quien nació en 1985, luchó contra la endémica pobreza que priva en su estado, Oaxaca; e hizo sus primeros estudios en escuelas públicas, entre otras el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 91 de Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec. Su primera victoria fue haber realizado y continuar sus estudios consiguiendo becas para obtener una buena preparación en el extranjero.

Su inteligencia y tenacidad le llevó a obtener dos doctorados en el extranjero, uno en microbiología molecular en la Universidad de Kazán, Rusia; y otro en cardiología molecular en la Universidad de Giessen, Alemania en la que se graduó con honores.

Dos días después de que fuera detenido en Miami, Florida, el científico se habría de reunir en Palacio Nacional con altos funcionarios de la Presidencia de la República a quienes les habría de presentar, en detalle, un proyecto que –según se dijo–, convertiría a la comunidad oaxaqueña de ‘El Espinal’ en centro neurálgico para la investigación científica en América Latina, según reveló La Jornada Maya[3], reproduciendo un boletín de la agencia Sputnik (04.02.2022). Un perfil de Héctor Alejandro Cabrera, que bien vale la pena retomar es el que publicó ESC 365, donde detalla que, después de graduarse con un M.Sc. (Master of Science) en Biología Molecular en la Universidad Federal de Kazan (Federación de Rusia), Cabrera obtuvo su primer doctorado en en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Federal de Kazan (2012), seguido del segundo en el Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, Universidad Justus-Liebig (JLU) Giessen (2014), donde fue seleccionado para el Programa Internacional de Posgrado (Barcelona Giessen) “Promise: Protecting the Heart from Ischemia”, donde recibió el apoyo de la “German Research Foundation” que es la organización alemana de patrocinio de investigación más grande de Europa y sin duda la más importante.

Fue merecedor del premio Servier-International Society of Heart Research Award (2016). Además de finalista en Louis N. and Arnold M. Katz Basic Science Research for Young Investigators of the American Heart Association (2014). El científico oaxaqueño acusado de espionaje en EU, llegó a recibir también el premio Beca de investigación de la Fundación de Salud de Singapur y, desde agosto de 2018 había fue nombrado Jefe del Centro de Biotecnología FEMSA del Tec de Monterrey, y por si fuera poco, desde octubre de 2019, Profesor Asistente en SingHealth Duke-NUS”[1].

Lo galardonó Dmitri Anatólievich Medvédev, político ruso, entonces presidente de la Federación Rusa (2008 a 2012) con el premio por la mejor tesis de maestría. Fue conferenciante para la Sociedad Europea de Cardiología y contratado por la Universidad Nacional de Singapur como uno de los principales investigadores de un estudio sobre enfermedades cardiovasculares para los 10.000 habitantes de su pueblo natal, donde se convirtió en un símbolo y promotor de la ciencia y la educación muchas veces a costa de su propio bolsillo, por lo que en su tierra natal lo consideran un héroe.

Según el diario El País (Gladis Serrano) Cabrera Fuentes dijo a la Policía que, efectivamente, “había espiado desde 2018 y que un funcionario del Gobierno de Vladimir Putin, en su última misión, le pidió identificar un vehículo de un elemento del FBI y fotografiar su matrícula. El científico siguió el coche y su esposa le ayudó a tomar la fotografía, misma que fue descubierta en la carpeta de archivos eliminados de su teléfono y en un chat de WhatsApp”[2].

“Nos podemos ayudar mutuamente”

En el importante reportaje hecho público por El País, se rebela que, según investigación realizada presuntamente por ellos, Cabrera Fuentes tenía al mismo tiempo otra esposa y dos hijas en Rusia pero que radicaban en Alemania; pero un día, al regresar de a ese país, después de resolver trámites migratorios y administrativos, ya no pudieron abandonar Rusia, su país de origen, “como se lee en un informe del FBI”.

De acuerdo con esta versión, un misterioso funcionario ruso le hizo al científico oaxaqueño la promesa de ayudarle a superar estos obstáculos burocráticos a cambio de colaborar con los servicios de inteligencia. “Nos podemos ayudar mutuamente”, le dijo. Ni sus familiares ni sus amigos conocían de esta doble vida, aunque el matrimonio del investigador, tras una ceremonia musulmana, quedó retratado en artículos de la prensa de Tatarstán, la región rusa donde estudió. “Para los habitantes de ‘El Espinal’, la trama es difícil de creer y aseguran que ‘son patrañas’. ‘No me cabe en la cabeza que Hectorcito sea un espía’, afirmó su tío Javier Fuentes, en entrevista para El País hace dos años (2020). Nancy Cabrera, hermana del científico afirmó al mismo medio español que “Ha sido bastante difícil, nadie te prepara para situaciones de este tipo”, un mes después del arresto. “Héctor es un hombre extraordinario, no se sentó a esperar para conseguir lo que quería, desde que era pequeño quería llegar lejos”, agregó Nancy. La familia decía que estaba llena de dudas sobre las acusaciones de espionaje y las revelaciones de que tenía otro matrimonio. “Duele no saber esa parte de su vida, pero quizá lo hizo para protegernos”, lamentó.

Dicen que, en febrero de 2020, Héctor Alejandro viajó a Moscú, donde se reunió con el funcionario ruso quien le dio una nueva misión: “localizar el automóvil del agente del FBI para tomarle una fotografía al automóvil, particularmente su matrícula, e informar sobre la ubicación física del vehículo.

Fue así que viajó nuevamente a la Ciudad de México, donde pasó por su primera esposa e hija, para luego viajar a Miami, donde arribó el 13 de febrero del 2020. Al día siguiente, el científico mexicano dio con el vehículo que el gobierno de Rusia le ordenó encontrar y, ─en un vehículo rentado─ con su primera esposa siguieron al vehículo hasta su casa, en una zona residencial, a la que lograron colocarse detrás del automóvil de uno de los residentes. Al hacer la fotografía al automóvil del agente del FBI[1] un guardia de seguridad de la zona residencial se percató de ello y los siguió.

Cuando los detuvieron, los agentes encontraron fotografías de la placa en un teléfono móvil y Héctor fue acusado de espionaje; actualmente se encuentra preso. De acuerdo con documentos de una corte estadunidense, se declarará culpable de los cargos que se le imputan el próximo 15 de febrero, como una maniobra para reducir la pena.

En el proyecto que presentaría en Palacio Nacional estarían interesados instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Secretaría de Marina (Semar), el Tecnológico de Monterrey, y la Fundación Carlos Slim, según la entrevista que Sputnik hizo a dos de sus colaboradores y amigos cercanos: Hazael Matus, ex presidente municipal de ‘El Espinal’, y José Manuel Castillejos, especialista en informática.

El objetivo era aprovechar la actividad comercial que detonaría el Corredor Interoceánico en ‘El Espinal’, para transformarse en un ecosistema de investigación científica a nivel internacional, compartió Hazael Matus.

