Justicia Federal favorece a jueza Angélica “N”; ordenan su absoluta libertad

Xalapa, Ver.- La Fiscalía General del Estado recurrirá a la Ley de Amparo para que un Tribunal Colegiado de Circuito revise la resolución de la jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, Daniela María León Linarte con la que se le concedió absoluta libertad a la jueza Angélica Sánchez Hernández por incumplimiento de la suspensión provisional dentro del Juicio de Amparo promovido por Angélica “N”.

La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns dio a conocer este miércoles que aunque no comparte el criterio de la Jueza Decimoquinta de Distrito, acatará la resolución.

Aseguró que es ilegal que se ordena que Angelica “N” sea dejada en inmediata y absoluta libertad por considerar que se incumplió la suspensión provisional concedida el pasado 9 de junio al haberse ejecutado una orden de aprehensión que fue emitida el 16 de junio de 2023, es decir, 7 días después.

“Es claramente ilegal pues en el Juicio de Amparo la concesión de la suspensión no puede constituir derechos que no haya tenido la quejosa antes de la presentación de la demanda ni protegerla contra actos futuros o inciertos. Es muy claro que el 09 de junio de 2023, fecha en que se concedió la suspensión provisional, aún no existía la orden de aprehensión que se ejecutó contra Angélica “N”, pues ésta es de fecha 16 de junio de 2023”.

Argumentó que es evidente que la suspensión provisional sólo la protegía contra actos emitidos hasta la fecha de la presentación de su demanda de amparo; es decir, antes del 09 de junio de 2023, y no contra aquellos actos que fueran dictados con posterioridad al otorgamiento de la suspensión; como lo es la orden de aprehensión que le fue ejecutada, ya que esta última, como ya lo aclaré, fue emitida el 16 de junio de 2023.

La FGE dejó en claro que dicha resolución no afecta el fondo del proceso penal, por lo que continuará la investigación hasta que se esclarezcan los hechos probablemente constitutivos de delitos, en los que presuntamente está involucrada Angélica “N”.

Por Hector Juanz