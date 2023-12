Macaulay Culkin recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Veracruz, Ver.- Decenas de veracruzanos fueron sorprendidos el pasado domingo 26 de agosto con la cancelación sin previo aviso del concierto 2000’s X SIEMPRE, dónde se reunirían los elencos de diversas telenovelas infantiles de los años 90’s.

A las afueras del World Trade Center de Boca del Río los empleados del recinto les dijeron que no tenían programado ningún evento para esa noche, por lo que los fanáticos ingresaron a redes sociales para mandarles mensaje a algunos de los artistas invitados, y fueron estos a través de sus cuentas personales quienes les confirmaron la cancelación del evento.

Los defraudados denunciaron a la empresa BOBO, propiedad del cantante Ari Boroboy, pero sobre todo a la boletera Súper Boletos, de no informar sobre la cancelación del recital.

«Al no tener respuesta ni de la boletera, ni de 2000’s X SIEMPRE, se empezó a marcar al World Trade Center de Veracruz, entonces ahí les comentaron que no se tenía ningún evento con ese nombre programado para este año para el siguiente, y todo este tiempo las personas compraron el boleto porque se supone que iba a hacer ahí, al parecer nunca se contrató el evento en ese lugar. Así que ahorita ya no interesa tanto cuándo van a hacer el conciertos, sino que regresen el dinero, se está diciendo que no se vendió más que el 10 por ciento de los boletos y por eso se canceló, pero los de Súper Boletos no han dado la cara, no han puesto nada del reembolso y no contestan en ninguna de las redes sociales, no tienen teléfonos donde contactarse y tampoco contesta los correos electrónicos», denunció una de las afectadas.