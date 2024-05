Más de 40 mil jóvenes presentan examen de admisión a la UV

Xalapa, Ver.- A partir de este sábado, 42 mil 153 jóvenes presentarán examen de admisión para ingresar a la Universidad Veracruzana.

Este fin de semana, 32 mil 805 aspirantes presentarán el examen de forma presencial en las 5 regiones de la UV, mientras que 4 mil 867 lo harán en línea los días 28 y 29 de mayo.

El 25 lo presentarán los aspirantes a la Universidad Veracruzana Intercultural.

La UV oferta este año 18 mil 778 lugares, 629 más que el año pasado, así lo dio a conocer Juan Ortiz Escamilla, secretario académico de la UV.

«Los lugares que tenemos son más de 18 mil para todas las áreas. Desgraciadamente un número considerable de alumnos se quedará sin matrícula a pesar de que hemos aumentado en más de 700 los lugares. Si en una primera etapa no quedaron pueden esperar al corrimiento y a las vacantes para ocupar un lugar en la universidad”.

Ante la actual ola de calor, la UV recomienda a sus aspirantes llevar agua embotellada o en algún recipiente y evitar exposiciones directas al sol, y lo más importante: llevar su identificación y número de solicitud de examen de admisión.

«En todas las entidades que van a recibir a estudiantes ya tenemos preparada agua embotellada si la necesitan, pero lo ideal es que cada uno trajera su propia agua para que no tuvieran que salir del salón y no distraerse del examen. Es importantísimo que cada alumno cuente con su identificación, con su número de inscripción, con sus documentos de inscripción para que no tengan ningún problema al momento de hacer el examen”.