México alcanza 311 mil 554 decesos por covid-19

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador , negó una ruptura con el gobierno español, luego de que el miércoles anunciará una «pausa», y aseguró que es una nueva relación por el bien de «nuestros pueblos».

En Conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Ejecutivo federal aclaró que el haber expresado hacer una pausa con España es con la finalidad de serenar los ánimos entre ambas naciones, luego de que en sexenios pasados hubo abusos por parte de empresarios de ese país.

“Lo que dije ayer es que vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa. No hablé de ruptura, no, dije, vamos a serenar la relación que ya no se esté pensando que se va a saquear a México impunemente. Vamos a entrar a una etapa nueva, despacio y repito, no es ruptura. No es fobia o xenofobia es que tenemos que respetarnos y lo mismo en el manejo político”, señaló López Obrador.