México anuncia la lista de los 26 convocados al Mundial de Qatar 2022

Brasil. – Sergio ‘Checo’ Pérez se mostró muy molesto con la actitud de su compañero en el equipo Red Bull, Max Verstappen, que se negó a dejarle pasar en el GP de Brasil para sumar más puntos en su pugna por el subcampeonato, y afirmó que si el neerlandés tiene dos títulos mundiales es gracias a él.

El equipo Red Bull pidió por radio a Verstappen que dejara pasar a Sergio Pérez en la parte final de la carrera, pero este se negó a beneficiar a su compañero de escudería, tercero en el campeonato con los mismos puntos que el segundo, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

“Ya les he dicho, así que no me lo vuelvan a pedir. ¿Está claro? Les di mis razones y las mantengo”, respondió el neerlandés por radio a su equipo tras rogarle que dejara que el mexicano lo adelantara.