Miguel Ángel Cristiani – La construcción del Tren Maya

Hace poco más de un año, el 21 de agosto de 2021, el periodista Miguel Ángel Velázquez Mendoza publicó en Publimetro, a partir de una entrevista con Luis Estrada, socio y Director General de SPIN- Taller de Comunicación Política, que “En los mil días de presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ha quedado claro que las mañaneras se han convertido en algo más que una conferencia. Han sido su forma de gobernar. Desde la tribuna presidencial en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, se toman decisiones, envía mensajes a sus funcionarios y atiende problemas planteados por los asistentes, entre los que se encuentran desde reporteros de medios de comunicación, hasta youtubers y periodistas independientes; además de algunos de dudosa procedencia, los cuales han generado polémica con sus participaciones diarias”[1]. Nada más cierto que eso.

Serio, profesional en sus preguntas, sin protagonismos y con escasas vinculaciones con el resto del grupo asistente, en esta entrega de Quién es quién en las mañaneras, platicamos con Miguel Velázquez, como firma sus trabajos, quien es un periodista nacido en Iztapalapa el 4 de septiembre de 1990, pero toda su vida, sus 32 años, los ha vivido en Ecatepec, Estado de México. Él, nos cuenta su historia periodística y la manera en que ha vivido las conferencias del presidente.

Egresado de la Facultad de Estudios Superiores, FES, Aragón con estudio de Comunicación y Periodismo, Miguel Ángel ha tomado otros cursos, así como actualizaciones en línea. Cuenta con formación en CEO (Chief Executive Officer), y lo que en las carreras de periodismo no enseñan pero que son vitales en la actualidad, que es la especialidad en estrategias digitales.

“En Publimetro llegué el 8 de enero de 2014 pero la acreditación para trabajar temas de presidencia se dio en 2020, días antes de iniciar la pandemia de Covid-19”; sin embargo, sus primeras mañaneras se dieron hasta octubre del mismo año.

− ¿Cuáles han sido tus preguntas más relevantes?

− Hasta ahora lo más relevante fue el tema de ‘los montadeudas’ que a partir de ella ha derivado una serie de cuestiones que -de hecho- ni nosotros veíamos el impacto del problema.

De hecho, a partir de la pregunta de Miguel Ángel (5 de julio 2022), El Financiero publicó que los ‘montadeudas’, eran empresas que, mediante el uso de una app, “prestaban dinero sin requisito alguno, y obtenían información íntima de las personas deudoras para usarla como chantaje”[2]; y fue Daniel Flores, también de Publimetro, quien difundió el 23 de agosto pasado, que “El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México había dado a conocer que tras el operativo del gobierno de la Ciudad de México que se desplegó en diversos call centers para desmantelar a centros de operación de los llamados «montadeudas», —término con el que bautizó Publimetro a esta red de fraudes y extorsión que destapó mediante varios reportajes— (y anticipa) los reportes sobre apps de estafa van en aumento a nivel nacional”[3].

También realizamos una investigación, −que generó una pregunta al presidente− sobre los matrimonios forzados, la venta de niñas en el estado de Guerrero para casamiento, el cual generó muchos comentarios en otros medios y un gran movimiento en redes sociales. Pero sin duda, otra pregunta que trascendió mucho fue cuando le dije al presidente “cuál era la postura de México ante el conflicto de China por la recuperación de Taiwan, la postura de Estados Unidos, y de esa respuesta salió este Plan de Paz, y una tregua por cinco años”.

− De La transición del periodismo convencional al digital ¿Cuál es tu opinión?

− El periodismo está vivo, y tienes que aprender, cambiar y reaprender cada día. De pronto a nosotros nos enseñaron hasta la estructura de una nota, la pirámide invertida, lo mas importante… etcétera, pero de pronto en el periodismo digital lo puedes acompañar con videos, fotos, imágenes, a lo mejor una declaración más multimedia, de pronto tienes más indicadores que en un periódico convencional. El periodo de duración de lectura en una nota. El tiempo que está el usuario ahí, y a veces chocas contra la pared, porque de pronto te lleva una tarde escribir una nota, y luego ves que duraron solo un minuto revisando tu trabajo. Incluso hay notas que duran segundos.

Un día me pasó que iba en el metro, agarrado del tubo y viendo que una persona iba leyendo un ejemplar del Publimetro, me emocionó porque había una nota mía en el impreso; entonces veo que pasa la página, ve mi nota y sin leerla da vuelta a la página. No le dio ni dos segundos de lectura. Ni hablar, es normal verlo en este medio.

En esta formación que tenemos de periodismo, creo que una de las grandes diferencias es todas estas herramientas de posicionamiento que tenemos que aprender e ir viendo cómo nos vamos a ir incorporando a ellas, porque de pronto, hay otras personas, que a los mejor no la tienen.

Esta formación que tenemos los que estudiamos periodismo, a veces llegan otras personas y te cuentan la información de una manera muy atractiva que te engancha.

Entonces, yo creo que nuestra responsabilidad como periodistas es ofrecer la información con esta formación que tenemos y hacerlo atractivo al público.

− Las mañaneras como fenómeno de comunicación ¿Qué opinión te merecen?

− Son muy importantes y han sido un parteaguas en la historia. Recordaba con algunos compañeros que en administraciones pasadas había semanas en que no sabías qué estaba haciendo el presidente. Eso es muy importante y ha cambiado el esquema de cómo se está generando la información; nosotros, acá, tenemos una oportunidad muy importante. Y si lo piensas más, nosotros somos un pequeño grupo que representa a muchos periodistas del país, que quisieran venir acá, preguntar, pero que somos nosotros los que tenemos esa oportunidad. Yo creo que todos tenemos idea de qué nos gustaría cambiar, aunque no vamos a coincidir siempre, pero que se pueda ir mejorando en el sentido de que haya una participación, aunque muchas veces depende de nosotros, que las conferencias sean mucho mejor, más ágiles, que se toquen más temas de todo el país.

− Oficina de trámites, preguntas pagadas… ¿Cuál es tu opinión?

Yo creo que, para hacer una acusación directa, como lo hemos escuchado mil veces en las conferencias, tendríamos que mostrar pruebas y todo eso, y hacerlo ante las autoridades correspondientes. Yo creo más allá de una prohibición, más allá de una limitación, o algo por el estilo, debemos tener una responsabilidad de lo que estamos diciendo y saber el efecto que tiene cuando se presenta a una autoridad, en especial al presidente de la república, pero también a las demás autoridades que vienen a esta conferencia.

Más allá del pleito de que si le pagan o no le pagan, si le dicen o no le dicen, si les dan línea o no, yo creo que hay que estar abiertos a esta pluralidad, a que hay un nuevo paradigma, que puede traer las malas prácticas del pasado, pero que tenemos que estar abiertos a ello y a cómo lo miramos… qué criterios utilizas para decir qué sí es un periodista y qué no lo es.

Hay uno criterios muy claros y los estamos viendo en los casos de asesinatos de periodistas en los estados; de pronto vemos que dicen: “bueno sí pero es que también tenía otra actividad”, “Sí, de repente escribía pero tenía otras ocupaciones…” Esta es una discusión no solo de México ni de las mañaneras, es una discusión global.

No debemos olvidar que nosotros, los periodistas, nos debemos a quienes nos leen, y que estamos obligados a hacerles llegar información que les apoye y ayude, y con base en mi experiencia, creo que la gente lo reconoce.

