Miguel Ángel Cristiani – Los Taxis Similares

En el recuento de los daños, después de una batalla dura, fiera y atroz, el presidente AMLO habrá dicho desde Palacio, como dijo Tácito cuando los romanos le pegaron una paliza en Cartago: “Dejaron hecho esto un desierto y le llamaron paz”. Los noticieros le dieron vuelo a la hilacha con los sucesos del Congreso. El presidente AMLO llamó traidores, 7 veces en su mañanera a los que votaron en contra. No fue lejos por la respuesta. Lo atizaron, pero el más duro fue Dante Delgado Rannauro, patrón del MC, dijo que desvariaba, es decir, que ya andaba loquito. Quienes sobresalieron en los noticieros fueron, en orden de aparición, primero David Páramo, el Padre del Análisis Superior, que presumió con Ciro Gómez Leyva que él mismo lo predijo como Walter Mercado, que eso no iba a pasar. Ni Monny Vidente se atrevió a tanto. Páramo salió del estudio con los antorchados de: se los dije. Azucena a las diez promovió fuerte el discurso de Mary Jose Gamboa, la veracruzana que llamó a Morena ‘Recua de ladrones’. Y ese discurso, que no escuché porque en ese momento regaba mi jardín versallesco de La Perla, comenzó a circular una hora después completo y se oyó por todos lados. Gamboa es buena oradora, y suelta metralla como los rusos en Kiev. Mario Delgado, presidente de Morena, a quien muchos culpan del desaguisado congresista, fue atacado duramente por Rubén Moreira, el coordinador del PRI, lo acusó que exhibir en las plazas públicas, como pretende, los retratos de quienes votaron en contra, atenta contra la seguridad de ellos mismos, porque vienen elecciones y la gente de los que perdieron andan muy calientes y puede haber algún daño. Otros a favor de ellos, piden que lo hagan para votar por esos congresistas que se opusieron al capricho presidencial, así dicen. Ayer mismo circularon carteles de apoyo a José Francisco Yunes Zorrilla y Lorena Piñón con Mary Jose Gamboa y Jesús Velázquez, diputados muy activos, a quienes la gente les brindó su apoyo.

LAS REACCIONES EN VERACRUZ

En Veracruz, el poderoso secretario, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, se fue contra el Checo Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, quien apenas hacía unos días tendió un puente de amistad y envió sendo tuiter felicitando al gobernador Cuitláhuac García Jiménez por su cumpleaños y por bailar las rumbas sabrosas y el merequetengue. Dice Cisneros que él fue el culpable, porque no es morenista, nació con el PAN y con él se amamantó y destetó. Y, dice Eric, no forma parte del movimiento, no aclaró si del movimiento de las rumbas del gobernador o de cuál movimiento. Ahora es el tiempo de buscar culpables, como en las dachas de Stalin, cuando por las mañanas el Zar rojo y su staff de malvados buscaban quién se las pagara, no quién se las debía. Lo que es un hecho es que esa rumba estaba perdida, ese baile del salón congresista no lo salvaba ni Kamalucas, un filósofo de mi pueblo, ni AMLO y su secretario de Gobernación, ni la Sheinbaum ni los gobernadores, tenían la votación perdida desde que entraron allí una noche con sus colchonetas para soñar, como los tres cochinitos de Cri Cri, que unos soñaban que era rey y de repente querían un pastel llamado Reforma Eléctrica, y se lo comieron los canijos,

todo hasta con las cerezas que adornaban ese pastel. Gutiérrez Luna es adversario político natural de Cui y de Eric, y de la Nahle, tiene un aliado muy pegado al presidente, un día de estos les digo quién es, y sabe qué hace su trabajo y sabe que en Veracruz lo van a combatir, porque son de otra fuerza morenista. El tuiter de Checo es toda una dulzura: “Te deseo un feliz día y mis mejores deseos para que vengan muchos años más de salud y vida. Tienes todo mi respeto, gobernador Cuitláhuac. ¡Un cordial abrazo! Faltó rematarle: ‘Algún día nos conoceremos’. A lo mejor, cuando tenga que entregarle la silla de gobierno.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – Crónica de una muerte anunciada