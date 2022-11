Millie Bobby Brown desearía interpretar a Britney Spears en una película biográfica

Estados Unidos.– Millie Bobby Brown, la actriz detrás de Eleven en Stranger Things, le reveló a la actriz Drew Barrymore en su programa cuál es su rol de actuación soñado.

El pasado 7 de noviembre, Millie Bobby Brown se presentó en The Drew Barrymore Show para hablar sobre su carrera en el mundo de la actuación. En aquella ocasión reveló que le gustaría dar el siguiente pasó en su profesión al ponerse en los zapatos a Britney Spears.

Foto: Reporte Índigo

“Quiero interpretar a una persona real y creo que para mi sería Britney Spears”, respondió Millie Bobby Brown cuando Barrymore le preguntó sobre algo que le gustaría tachar de su bucket list. “Es una historia que resuena conmigo, crecer en el ojo público viendo sus videos de entrevistas de cuando era joven. Es lo mismo contigo [señaló a Drew Barrymore] veo su lucha por las palabras y no la conozco, pero cuando veo fotos siento que podría contar su historia”.

Al igual que Drew Barrymore y Britney Spears, Millie Bobby Brown comenzó su carrera en el mundo de la actuación desde una edad muy temprana. A los 9 años tuvo su primer debut en la pantalla chica con la serie de Once Upon a Time in Wonderland (2013).

Foto: BolaVip

Trayectoria de Millie Bobby Brown

Se trata de una actriz británica que nació en 2004 y con sus 18 años de edad entró al listado de los ingleses jóvenes con más dinero de 2022.

A partir de su incursión en el spin off de Once Upon a Time (2011), la actriz británica ha participado en numerosas producciones como Grey’s Anatomy (2005), NAVY: Investigación Criminal (2003), entre otros.

Foto: La Lista

Sin embargo su creciente popularidad nació de la serie Stranger Things que llegó a la plataforma de Netflix en 2016. Dentro de la serie Millie Bobby Brown interpreta a Eleven, una joven con poderes telepáticos que lucha contra criaturas de otra dimensión.

A raíz de su éxito con Netflix, la plataforma de streaming estrenó dos cintas en las que ella se lleva el papel protagónico: Enola Holmes. La primera película salió en 2020 y cuenta las aventuras de la hermana del detective Sherlock Holmes.

Foto: Forucinema

Millie Bobby Brown también ha trabajado fuera de Netflix en cintas como Godzilla 2: el rey de los monstruos (2019) y Godzilla vs Kong (2021).

Actualmente no se tiene conocimiento si la actriz este trabajando en un nuevo proyecto, pero regresará por última vez como Eleven en la quinta temporada de Stranger Things que llegará en 2024.

Con información de El Financiero