Victor Manuel Toledo renuncia a Semarnat por cuestión de salud

Victor Manuel Toledo renuncia a su puesto como titular en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por cuestión de salud.

El presidente Andres Manuel López Obrador dio el anuncio de la renuncia de Toledo ante la Secretaria por cuestiones de su salud.

Ahora en su lugar estará María Luisa Albores, quien hasta el día de hoy era secretaria de Bienestar.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal informó que al frente de Bienestar quedará el subsecretario Javier May.

También te puede interesar: Mañaneras no son propaganda: AMLO contra el INE

Acerca de la renuncia de Victor Manuel Toledo a ser el titular de la Semarnat se dirigieron unas palabras.

Durante la conferencia de prensa fue que se dio a conocer el cambio y las rotaciones que se hicieron debido a la renuncia.

En la conferencia de prensa se pudo escuchar lo siguiente en torno a la situación presentada:

“Presentó su renuncia Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente. Él es una gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud. Además, la actividad pública el servicio público produce estrés. Antes yo pensaba que el estrés era pues una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no. Sí existe y no todos, estamos hechos para resistir presiones.”

“Él es una gente, repito, de primer orden, yo diría que el ecologista-ambientalista más culto del país, muy consecuente. Entonces me estaba ya informando de que no se sentía bien porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar”.