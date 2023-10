NASA inició un viaje histórico rumbo al asteroide Psyche, rico en metales

Estados Unidos.- La misión Psyche de la NASA despegó desde una plataforma del Centro Espacial Kennedy, en Florida (EE.UU.), e inició un viaje histórico rumbo a un asteroide rico en metales y que puede dar pistas sobre el origen del centro de la Tierra y de otros cuerpos celestes.

A la hora prevista de este 13 de octubre, 10:27 h del este de EE.UU., y tras un par de aplazamientos, el último por mal tiempo, un cohete Falcon Heavy de la compañía SpaceX alzó vuelo desde Cabo Cañaveral con la nave Psyche en su cúspide, a la cual le espera un trayecto de 3 mil 500 millones de kilómetros hasta su destino.

