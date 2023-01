Otorgan reconocimientos a alumnos destacados, en Papantla

Papantla, Ver.- En esta ciudad vainillera estuvo de visita el presidente de la asociación política estatal Alianza Generacional, Héctor Yunes Landa, para dar a conocer la forma en que ha venido trabajando y tomando datos de las principales necesidades que existen en esta región del Totonacapan.

Señaló que esta visita es parte de la gira de trabajo que está realizando en los municipios más grandes y para tener un acercamiento más directo con los ciudadanos y así conocer las necesidades y problemáticas de cada uno de ellos.

Ante los representantes de los medios de comunicación, reconoció que existen muchos problemas sociales, como falta de seguridad, empleo, pobreza, por lo que es importante proponer una solución a estas malas prácticas que aquejan a los veracruzanos.

Dijo que la asociación política estatal de la cual es presidente, tiene más de dos décadas que surgió y a través de ella, ha apoyado al programa Veracruzano Inocente, pues lamentablemente en la cárcel hay un número considerable de presos indígenas que no tienen como defenderse y están dentro por delitos menores.

Yunes Landa, explicó que también se está apoyando a los veracruzanos para promover amparos en el tema del programa del canje de placas, pues el emplacamiento de las unidades no tiene razón jurídica, lo que se busca es que los automovilistas no sean detenidos por falta de pago y por no tener sus papeles en regla.

Apuntó que es importante recordar que los programas sociales fueron iniciados durante los periodos de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, han sufrido diversas modificaciones a lo largo de los años.

Por Delhy Galicia