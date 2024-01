Por exceso de velocidad, taxista atropella a dos personas en Centro de Xalapa

Xalapa, Ver.- El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que no aceptarán actos de corrupción para otorgar permisos a la empresa Gas Natural del Noroeste (GNN) para la construcción e introducción de un gasoducto por las calles de Xalapa.

En entrevista, comentó que desde que era diputado rechazó la construcción del gasoducto debido al riesgo latente que representa para la población.

Refirió, que el reglamento estatal también prohíbe que se hagan este tipo de instalaciones en zonas altamente pobladas, así como por debajo de escuelas e iglesias, poniendo en riesgo la integridad.

“No tenemos información en este momento de que hayan solicitado permisos y no tenemos la intención de permitir que atraviese Xalapa rompiendo las calles, provocando riesgos porque además la Ley de Desarrollo Urbano y Constructivo estatal no lo permite porque es claro lo que dice el reglamento, no puede pasar un gasoducto donde hay escuelas, iglesias y es altamente poblacional, yo tengo fama de que no me presto a esto, aquí no habrá corruptelas”, dijo Ahued.