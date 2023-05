¿Qué es el Dharma?

México.– Descubre lo que te espera el presente lunes 01 de mayo de 2023 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

ARIES

Tu signo está preparado para ser grande en todo lo que se proponga, pero debe cuidarse de su misma soberbia y no caer en delirios de grandeza. Serán días de reinventarte y sacar lo mejor de ti, ya que los astros están a tu favor, solamente debes ser más discreto con tus éxitos para no despertar la envidia de los que te rodean.

Viene un reacomodo en lo laboral, así que trata de estar más concentrado en todo lo que realizas para que tengas la aceptación de tus superiores. Es tiempo de madurar y estar en la disposición de formar una familia, así que decide cuál de tus amores es el correcto para tener un hogar.

Te invitan a un negocio, acéptalo, te va a ir de lo mejor. El día de hoy tendrás buena suerte con los números 09 y 29; trata de usar el color rojo para traer más abundancia en tu vida. A los Aries que están solteros les viene un amor muy compatible de un signo de fuego.

TAURO

El signo de Tauro todo lo relaciona con el dinero y con su poder, por eso esta semana se te recomienda estimular más lo espiritual y aprender que las personas valen por sus buenas acciones y no tanto por el dinero que tienen.

Sigues de cumpleaños y eso hace que las energías positivas te rodeen con más fuerza; sin duda tu signo está en unos días de abundancia y estabilidad emocional, pero nunca debes confiarte de nada y de nadie. Lee todo lo que vayas a firmar y en cuestión laboral pon atención a todos los nuevos proyectos.

En el amor trata de olvidarte de esa persona que no era para ti, sobre todo porque es tiempo de que tu signo tenga ya una estabilidad emocional. Tus números de la suerte son el 11 y 29; usa más el color amarillo para que venga más abundancia en tu vida.

GÉMINIS

El signo de Géminis siempre necesita la aceptación de los demás y el reconocimiento de todo lo que realiza para sentirse grande, pero la recomendación al signo de Géminis es no caer en este tipo de súper ego y estimular más la bondad de su signo y así podrá lograr tener lo que tanto desea: ser visto y reconocido por los que lo rodean. Semana de estar con muchas presiones de trabajo y escuela pero trata de no caer en provocaciones y enojos con tus compañeros y así mantenerte en una postura tranquila.

Ten cuidado con tu pareja, se están distanciando; trata de platicarlo y si ya no hay amor es mejor darse un tiempo. Tus números de la suerte son el 02 y 18 y trata de usar el color azul para traer más abundancia en tu vida.

CÁNCER

Pon orden a tus ideas para que tengas la serenidad que tu mente necesita y no estés atrapado en solamente hacer dinero y tener reconocimiento. No dejes a un lado tu vida sentimental y sobre todo disfruta de lo mejor que tienes, que son tus seres queridos.

Es momento de dejar lo negativo atrás y reinventarse en mente y cuerpo. Semana de algunos tropiezos en cuestión de trabajo y escuela, por eso se te recomienda mayor concentración y estar al 100% en todo lo que realices.

Si ese amor te dejó, ya no pidas volver; llénate de amor propio que pronto vendrá una pareja que sea compatible contigo; recuerda que las parejas son para construir, no para destruir. Tus números de la suerte son el 04 y 33; trata de usar más el color verde, que eso te traerá más abundancia en tu vida.

LEO

Leo es un líder en la toma de decisiones y los que lo rodean lo ven como alguien a quien poder seguir, pero debe poner en práctica la sabiduría para decir y hacer lo mejor para él y los demás, así como no caer en ego y soberbia innecesaria para que no lo vean como un tirano, sino como un amigo. Eres muy bueno en puestos políticos y de administración.

Semana de buenas sorpresas económicas, te pagan un dinero que te debían y empieza a crecer tu patrimonio. Te invitan a una fiesta en estos días. Te llega el amor verdadero de un signo de aire que será muy compatible contigo. Ten cuidado con chismes entre tus compañeros de trabajo; trata de no platicar de nadie y estar tranquilo. Tus números de la suerte son el 09 y 21; trata de usar el color rojo para estimular la prosperidad.

VIRGO

El signo de Virgo busca la perfección en todo lo que realiza y el éxito en su vida, y siempre lo consigue; pero cuando tiene la felicidad y el amor, él mismo se sabotea y no se cree merecedor de ello, por eso necesita trabajar en su mentalidad, ser menos dramático y aceptar lo que le viene.

Semana de estar contratando personal para tu trabajo y organizar un nuevo proyecto laboral. Te invitan a salir de viaje y eso te hará sentir de lo mejor. El amor por fin llega a tu vida para quedarse y eso te dará la estabilidad que necesitas. Cuídate de problemas de nervios y estrés; haz ejercicio y duerme más, también deja un poco el celular y las redes sociales que te quitan tiempo. Tus números de la suerte son el 05 y 41. Trata de usar más el color naranja para estimular tu suerte.

LIBRA

El signo de Libra desea en su vida el reconocimiento de los demás y tener una pareja estable, lo cual se le dificulta tener; pero en estos días va a tener una solución a todos los problemas que se le presenten. Sin duda es el mejor abogado y psicólogo porque siempre tiene la respuesta adecuada a todas las preguntas y consejos que le pidan.

Semana de dudas sobre si te quedas en el trabajo o te cambias; recuerda que son momentos de mover energías y tomar retos para salir adelante. Ten cuidado con problemas de salud. Un amor del signo de Aries o Acuario te estará buscando para tener una relación estable. Tus números de la suerte son el 03 y 28; trata de usar más los colores azul y rojo, que eso te ayudará a estimular la suerte en tu vida.

ESCORPIÓN

Escorpión es uno de los grandes pensadores del Zodiaco y siempre busca el bienestar propio y de los que lo rodean, pero su terquedad lo hace a veces ser una persona intolerante y falta de valores. Es un signo que antepone el sexo antes que el amor, por eso debe ser más sentimental y buscar una pareja que lo haga sentir pleno.

Semana de algunas dificultades con el dinero, trata de ahorrar y siempre pagar tus deudas. Si te vas a cambiar de casa o irte a vivir solo un tiempo, busca la mejor oportunidad para que te sientas más a gusto en tu entorno. Cuida tu salud y no caigas en excesos de alcohol y comidas. Tus números de la suerte son el 07 y 23; trata de usar los colores gris y blanco que te traerán más suerte en tu vida.

SAGITARIO

El signo de Sagitario a veces no reconoce sus errores y busca hacer problemas donde no los hay. Intenta ser humilde y aprende de todo lo bueno y malo. Sagitario tendrá que cambiar de actitud en estos días y estar menos soberbio en su vida diaria. Será una semana de muchas juntas de última hora para nuevos proyectos y cambios de puesto; recuerda que tu signo siempre crece mucho siendo líder empresarial y político, por eso trata de estar muy concentrado para dar los mejores resultados.

Te pones a dieta y te reinventas en cuestión de físico; tu elemento es el fuego y eso te hace ser vanidoso. Te llega en estos días la propuesta de irte a vivir a otro país o ciudad, acéptala, que te irá muy bien. Tus números de la suerte son el 31 y 24; usa más los colores rojo y amarillo para estimular tu suerte.

CAPRICORNIO

Capricornio siempre busca el triunfo y da lo mejor de sí para los demás. Es momento de buscar que sean recíprocos contigo y buscar la estabilidad emocional. Semana de volver a trabajar como antes. Sales de viaje por cuestión de negocios.

Tus estudios te harán crecer en el futuro, así que aplícate más en los exámenes. En el amor seguirás estable con esa persona que tanto te quiere. Tus números de la suerte son el 05 y 25; usa los colores amarillo y naranja para estimular la suerte.

ACUARIO

El signo de Acuario es auténtico, fuerte y carismático, pero está viviendo un momento de enfrentar las habladurías y envidias de las personas que lo rodean; como siempre, saldrá triunfante de esos malos comentarios porque recuerda que si hablan de ti es porque estás logrando lo que deseas.

Es tiempo de defender ese trabajo que quieres y el amor de esa persona que tanto te gusta. Semana de mucho trabajo y ordenar papelería que tenías pendiente. Te llega una invitación a salir de viaje con tu pareja. Trata de dormir tus horas para que puedas tener equilibro mental. Arreglas tu coche. Te busca un amigo para pedirte un consejo amoroso. Tus números de la suerte son el 13 y 27; tus colores de suerte serán naranja y negro. Alto, no desesperes, lo quieres llegará en estos días.

PISCIS

Piscis es un signo sentimental y su gran problema es la autoestima, por eso debe ser fuerte, mantenerse en el lugar que quiere estar y no tenerle miedo al éxito. Debes mover las energías positivas a tu favor; es decir, si ya no quieres ese trabajo, busca otro mejor; si tu pareja ya no siente nada por ti, es el momento de ser fuerte y cortar esa relación tóxica; decirle a la vida “Ya llegué y voy a ser feliz”.

Semana de estar saliendo de viaje por trabajo. Trata siempre de cuidar tu salud. Viene un amor nuevo de los signos Géminis, Libra o Sagitario que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte son el 15 y 34; trata de usar más los colores morado y blanco para estimular la suerte. Una sorpresa de trabajo nuevo te llegará en estos días.

Con información de MhoniNoticias